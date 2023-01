Addio Lisa Loring, la storica “Mercoledì” degli Addams

E ' stata Lisa Loring a rendere immortale il personaggio di Mercoledì Addams, oggi ripreso e interpretato da Jenna Ortega nella serie tv Netflix di Tim Burton

Lisa Loring, l'attrice che per prima ha interpretato "Mercoledì" nella serie tv "La famiglia Addams" è morta all'età di 64 anni a causa di complicazioni dovute a un ictus.

Ad annunciarlo l'amica Laure Jacobson attraverso un post su Facebook: "È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica, Lisa Loring. Quattro giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall'ipertensione. Era stata in supporto vitale per tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è deceduta ieri sera".

"Bella, gentile, una madre amorevole - scrive Jacobson nel post - l'eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme. E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici, umorismo, affetto e amore, resterà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Accidenti, ragazza… sei stata molto divertente".

L'icona "Mercoledì"

Lisa Loring aveva abbracciato il personaggio della bimba di casa Addams all'età di sei anni, ricoprendone il ruolo per due stagioni - dal 1964 al 1966 - e un totale di 64 episodi. Con quelle treccine nere, l'amore per strani animali e la sua bambola Maria Antonietta (senza testa), "Mercoledì" è diventata un personaggio iconico, fonte ddi ispirazione per tutte le successive rappresentazioni della piccola di casa Addams.

Ultima quella della serie tv Netflix di Tim Burton, interpretata da Jenny Ortega. Quest'ultima ha raccontato di aver reso omaggio alla Loring riprendendone le celebri e spigolose mosse di danza con il maggiordomo di casa Addams, Lurch, per il ballo diventato oggi virale su TikTok.

Come una vera famiglia

Alle convention dei fan e in diverse interviste, Loring ha sempre ricordato con affetto il tempo trascorso con il cast della Famiglia Addams . "Era come una vera famiglia: non avresti potuto scegliere un cast e una troupe migliori", ha rivelato Loring in un'intervista su YouTube del 2017. “Carolyn Jones, John Astin – Gomez e Morticia – sono stati come genitori per me. Sono stati fantastici."

Una carriera mai decollata

Nata Lisa Ann DeCinces il 16 febbraio 1958, nelle Isole Marshall, si trasferisce con la madre a Los Angeles al divorzio dei genitori. Ad appena sei anni e per due stagioni veste i panni di "Mercoledì" nella black comedy di ABC.

Considerata un talento emergente, Loring trova immediatamente una parte in tv dopo la fine de "La famiglia Addams" e, insieme ad Astin, recita nella sitcom della ABC "The Pruitts of Southampton". Nel 1966 l'apparizione in un episodio di "The Girl From UNCLE", ma la sua carriera termina praticamente qui. Si ritira dalle scene per farvi ritorno alla fine degli Anni 70 con ruoli di contorno in alcuni telefilm quali "Fantasilandia" e "Barnaby Jones", senza però riuscire a raccogliere il successo avuto da bambina. Dopo il cinema, è stata truccatrice e infine p.r. in una catena di hotel.

La vita privata

Alle delusioni professionali si aggiungono diversi problemi nella sfera privata. A 15 anni il primo matrimonio (durerà appena un anno) con l'amore d'infanzia, Farrell Foumberg, dal quale ha una figlia. Nel 1981 sposa l'attore Doug Stevenson, una seconda figlia e il divorzio nel nel 1983. Nel 1987 le nozze con Jerry Butler, un attore di film per adulti. Nonostante i continui litigi per la volontà del marito di non lasciare l'industria del cinema a luci rosse, i due restano insieme per cinque anni, fino al divorzio nel 1992. Le quarte nozze nel 2003, con Graham Rich. Nel 2014 il divorzio.