Alice Sebastiani, chi è la figlia di Amadeus che in pochi conoscono

È apparsa accanto a suo padre sul palcoscenico di Sanremo lo scorso anno. Da quel momento Alice Sebastiani è entrata nei radar di curiosi, giornalisti e fotografi. La figlia di Amadeus ha colpito tutti per la sua bellezza. Ma chi è? La vedremo al Festival anche quest'anno?

Fino a qualche mese fa c'era chi sosteneva che Alice Sebastiani avrebbe condotto il Festival di Sanremo 2023 insieme a suo papà Amadeus. Oppure che le sarebbe stato assegnato un qualche compito nel dopo Festival. Non è così. Anche se è probabile che la vedremo seduta in prima fila come l'anno scorso quando, sul suo profilo Instagram, pubblicava le foto che aveva scattato dietro le quinte del Teatro Ariston.

E dire che, se non fosse stato per quella fugace comparsa sul palcoscenico più ammirato d'Italia, di lei avremmo saputo poco o niente. Come sappiamo, Amadeus è molto geloso della sua vita privata e raramente ne parla. Ma chi è Alice Sebastiani? Che cosa fa nella vita? E che rapporto ha con i suoi genitori?

Alice Sebastiani è la prima figlia di Amadeus

Prima di tutto bisogna precisare che Alice Sebastiani non è figlia di Giovanna Civitillo. Infatti, la ragazza ha 25 anni, è nata molto tempo prima che Amadeus conoscesse la sua attuale compagna di vita.

Sua madre è la prima moglie del conduttore, Marisa di Martino, della quale si sa soltanto che sarebbe una cake-artist, il suo lavoro consisterebbe quindi nel preparare dolci e torte per feste ed eventi. Pare che al momento la donna viva a Milano.

Il primo matrimonio di Amadeus

Amadeus, il cui vero nome è Amedeo Sebastiani, ha sposato Marisa di Martino nel 1993. Gli sposi erano giovanissimi. A fare da testimone di nozze al conduttore tv fu il suo amico Rosario Fiorello.

Quattro anni dopo, nel 1997, è nata Alice Sebastiani. Purtroppo, però, quando la bambina aveva solo tre anni, la relazione tra i suoi genitori è entrata in crisi per motivo che non si conoscono.

Alice Sebastiani ha un fratello più piccolo

Amadeus e Marisa Di Martino sono rimasti sposati fino al 2007, poi hanno divorziato. All'epoca il conduttore era già legato a Giovanna Civitillo, conosciuta quando lui conduceva su Rai1 il programma L'eredità, dove lei era ballerina e valletta.

La coppia si è praticamente innamorata in diretta tv. Il 19 gennaio del 2009 Amadeus e Giovanna hanno dato alla luce un figlio, José Alberto. L'11 luglio dello stesso anno, dopo che Amadeus ha ottenuto l'annullamento del suo matrimonio dalla Sacra Rota, i due si sono sposati in chiesa a Roma.

Con Giovanna Civitillo vanno d'amore e d'accordo

Alice Sebastiani ha un rapporto splendido sia con suo padre e sia con Giovanna Civitillo. “Lei mi ha fatto scoprire il mio senso materno”, ha spiegato qualche tempo fa in una intervista la moglie di Amadeus. Alice ha anche un ottimo rapporto con suo fratello Josè, che adora.

La passione per la moda

La ragazza, che è nata nel 1997 sotto il segno dello scorpione, è appassionata di moda. Nel 2019 si è laureata con il massimo dei voti presso l'istituto Marangoni di Milano, specializzandosi in fashion business. In quell'occasione ha pubblicato su Instagram una foto, poi rimossa, dove appariva insieme ad Amadeus e Giovanna Civitillo.

Ad accompagnare l'immagine c'era una dedica speciale: "L’importanza di seguire i propri sogni l'ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata. Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice. Vi voglio bene".

Alice Sebastiani è innamorata

Nonostante sia molto riservata, proprio come suo padre, Alice Sebastiani non disdegna di condividere su Instagram alcuni momenti della sua vita. Qualche settimana fa ha pubblicato una foto dei suoi nonni che si baciavano davanti a una bellissima torta fatta quasi sicuramente da sua madre. Ad accompagnare l'immagine, c'era questa frase: “L’amore è prendersi cura l’uno dell’altro… e voi lo avete fatto per più di 60 anni”.

Di recente, invece, Alice Sebastiani ha condiviso alcuni scatti dove bacia un bel ragazzo. Pare che anche lei abbia trovato l'amore.