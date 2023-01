Amy Winehouse, prime immagini del biopic

L 'attrice inglese Maria Abela sarà Amy Winehouse in "Black to Black", il biopic sulla star scomparsa nel 2011. Cosa c'è da sapere

Dopo i misteri su chi avrebbe interpretato Amy Winehouse (con le voci su Lady Gaga, poi smentite), ecco le prime immagini del biopic "Back to Back", dedicato proprio alla cantante, scomparsa 12 anni fa, nel 2011.

Black to black, il biopic su Amy Winehouse

Nelle foto si riconosce l'attrice inglese Maria Abela, scelta per indossare i panni dell'eclettica star nel biopic ufficiale, firmato da Sam-Taylor Johnson, regista anche di 50 sfumature di grigio e di Nowhere Boy, la pellicola su un altro grande della musica, John Lennon. La sceneggiatura è opera della stessa Johnson, insieme a Matt Greenhalgh, e seguirà la traccia del libro Saving Amy di Daphne Barak. La pellicola è stata approvata dalla famiglia della stessa Winehouse.

Le prime immagini della pellicola Black to black con l'attrice Marisa Abela

Marisa Abela sarà Amy Winehouse

Nei primi scatti che stanno circolando in queste ore in rete, si vede Marisa Abela in total black, con tubino nero, giacca in pelle nera, borsa coordinata: incredibile la somiglianza con Amy Winehouse sul set del biopic dedicato alla star, scomparsa ad appena 27 anni il 23 luglio 2011, dopo diversi problemi di alcol, droga e disturbi alimentari che avevano anche ritardato l'uscita del terzo, attesissimo album. L'artista, infatti, è stata trovata a letto nella sua casa inglese di Camden Square, priva di vita. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari accorsi sul posto si erano limitati a constatarne il decesso e solo un mese dopo un portavoce della famiglia aveva fatto sapere che le analisi non avevano «rilevato tracce di sostanze stupefacenti, solo tracce di alcol, ma non in misura tale da poter stabilire se e fino a che punto l'alcol abbia influito sulla sua morte».

Amy Winehouse: dal successo al "Club 27"

La morte di Amy Winehouse ha sconvolto il mondo della musica, allungando la lista del cosiddetto "Club 27", cioè gli artisti scomparsi a 27 anni, che conta anche Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

Chi è Marisa Abela

Ora Marisa Abela farà rivivere il "mito" di Amy Winehouse. Con la star Abela condivide l'età, essendo quasi coetanea (Abela ha 26 anni). Nata a Brighton, nel Regno Unito, il 7 dicembre del 1996, ha fatto il suo esordio al cinema nel 2020, con una parte nella serie tv COBRA e poi in Industry-2, sulla BBC. Successivamente si era fatto il suo nome per il film Barbie, dedicato all'iconica bambola della Mattel, mentre adesso ha ottenuto la parte di Amy Winehouse nel biopic tanto atteso.

L'attrice Marisa Abela

L'omaggio a Amy Winehouse

Il docu-film sull'artista è stato presentato come un omaggio a Amy Winehouse, per il quale in un primo tempo si era pensato a Lady Gaga. A optare per Abela, però, sarebbe stato il padre di Amy, Mitch Winehouse, che ha preferito puntare sul talento e il volto di una giovane emergente per interpretare la figlia. Proprio lui ha definito il biopic «Divertente, brillante, affascinante e tremendo», quindi un prodotto del tutto diverso dal precedente Amy, realizzato da Asif Kapadia, dai tratti drammatici nel racconto di una artista raccontata come una donna fragile.

Adesso sono arrivate le immagini dal set, pubblicate dai produttori Focues Features/Studio Canal, in cui si vede Abela sorridente, pronta a far sognare i fan di Amy. Non resta che attendere di vedere la pellicola!