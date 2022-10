A ddio alla stella di Hollywood Angela Lansbury, la popolarissima Jessica Fletcher de "La Signora in Giallo". È morta a 96 anni, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno

Angela Lansbury, ovvero Jessica Fletcher, la mitica Signora in giallo, è morta nella sua abitazione di Los Angeles. A darne notizia è la famiglia: «I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa».

Mondadori Portfolio 1 di 23 - La Signora in giallo era ancora di là da venire. Siamo nel 1945 e una giovanissima Angela Lansbury - aveva appena venti anni, essendo nata nel 1925 - recitava nel film americano "Il ritratto di Dorian Gray", tratto dal capolavoro di Oscar Wilde. Mondadori Portfolio 2 di 23 - Angela Lansbury, attrice inglese naturalizzata statunitense, posa per lo spot di un profumo. Siamo negli anni Quaranta. Mondadori Portfolio 3 di 23 - Una giovanissima Angela Lansbury. Mondadori Portfolio 4 di 23 - Angela Lansbury in una scena del film "Il ritratto di Dorian Gray" (1945). Mondadori Portfolio 5 di 23 - Angela Lansbury, in un bellissimo ritratto giovanile. 6 di 23 - Angela Lansbury nel film "Sansone e Dalila", che uscì nel 1949. 7 di 23 - "Il ritratto di Dorian Gray" uscì nel 1945, quando Angela Lansbury aveva appena 20 anni. Mondadori Portfolio 8 di 23 - Angela Lansbury in una scena del film "Come sposare una figlia", del 1958. 9 di 23 - La signora in giallo, 264 puntate per 12 stagioni. 13 anni di programmazione - dal 1984 al 1996 - e centinaia e centinaia di repliche. Con una Jessica Fletcher - al secolo Angela Lansbury - sempre spumeggiante e idolatrata da milioni di fan in tutto il mondo, di qua e di là dall'Atlantico. Mondadori Portfolio 10 di 23 - Angela Lansbury in una scena di "Assassinio allo specchio" (1980). L'attrice interpreta il personaggio di Miss Marple nel film tratto da uno dei gialli di Agatha Christie. Mondadori Portfolio 11 di 23 - Angela Lansbury con Bette Davis e Maggie Smith in una scena di "Assassinio sul Nilo" (1978), il film tratto dal celebre giallo di Agatha Christie. 12 di 23 - Angela Lansbury a Cabot Cove, la cittadina immaginaria del Maine dove è ambientata la serie La signora in giallo. 13 di 23 - I libri gialli "scritti da" Jessica Fletcher, della serie La signora in giallo, sono pubblicati anche in Italia. 14 di 23 - Siamo nel porticciolo di Cabot Cove, dove abita Jessica Fletcher, la protagonista de La signora in giallo. 15 di 23 - Vuoi leggere i libri "scritti da" Jessica Fletcher? Su MondadoriStore.it trovi tutti gialli della serie La signora in giallo. Mondadori Portfolio 16 di 23 - Angela Lansbury con il secondo marito, Peter Shaw. 17 di 23 - Angela Lansbury - Jessica Fletcher nella fiction - a Cabot Cove, la cittadina portuale del Maine dove si svolge La signora in giallo. Mondadori Portfolio 18 di 23 - Angela Lansbury con Orson Welles in una scena de "La lunga estate calda", il film del 1958 tratto da uno dei racconti dello scrittore William Faulkner. 19 di 23 - Jessica Fletcher - al secolo Angela Lansbury - in una tipica scena de La signora in giallo. 20 di 23 - Angela Lansbury interpreta la Regina e Gene Kelly - che le fa il baciamano nella foto - D'Artagnan nel film "I tre moschettieri" (1948). Mondadori Portfolio 21 di 23 - Angela Lansbury in una scena del film "Assassinio sul Nilo" (1978). 22 di 23 - Angela Lansbury in una scena de La signora in giallo. Mondadori Portfolio 23 di 23 - Angela Lansbury con il secondo marito, il produttore Peter Shaw (morto nel 2003).

Devono essere state le solide origini britanniche (era nata a Londra, figlia di un commerciante e di un'attrice, nipote del parlamentare laburista ed editore giornalistico Gorge Lansbury) a dare quell'inconfondibile tocco di stile ai gesti e al portamento di Dame Angela Brigid Lansbury. Nel 2020 era ancora in piena attività, specialmente nei teatri di Broadway (dal 1951 viveva a Hollywood ed era cittadina americana), impeccabile nelle parti di lady d'altri tempi, sempre elegante, misurata e ironica.

Durante la pandemia, la Signora in giallo era molto attiva perfino su Twitter.

Please, just wear a mask. Please. Be well. pic.twitter.com/HPY8HVoRou — Dame Angela Lansbury News 🇺🇦 (@_AngelaLansbury) October 6, 2020

La carriera di Angela Lansbury

Dopo il debutto a 18 anni, sul grande schermo, con il film Angoscia del 1944 (ha la parte della cameriera di Ingrid Bergman), nella sua vita, colleziona un successo dopo l'altro. Elencarli tutti è impossibile, ma ricordiamo il drammatico La lunga estate calda con Paul Newman e Orson Welles, Va' e uccidi, con Laurence Harvey, che le fece guadagnare la terza nomination all'Oscar, e Assassinio sul Nilo, con Bette Davis, Peter Ustinov e David Niven.

Senza dimenticare l'ancora amatissimo film per ragazzi Pomi d'ottone e manici di scopa, della Disney, e il celeberrimo (e divertente) musical Zia Mame, per non parlare di tutti i personaggi ai quali ha prestato la voce nelle vesti di doppiatrice, come la teiera Mrs. Bric nel cartone La Bella e la Bestia del 1991.

Le stelle sulla Walk of Fame e l'Oscar alla carriera

Talento e stile, oltre che dedizione al lavoro, le hanno fatto guadagnare alcuni tra i riconoscimenti più ambiti come le due stelle dell'Hollywoodiana Walk of Fame e, nel 2014, il prestigioso Oscar alla carriera.

Nonostante la sua intensa carriera equamente divisa tra cinema e teatro, nel nostro Paese (come in Inghilterra, Francia e Spagna) il successo l'ha raggiunto con la celeberrima serie tv La signora in giallo: 264 puntate girate tra il 1984 e il 1996 e ancora ritrasmesse, con indici di ascolto incredibilmente alti, ogni giorno su Rete 4.

La partecipazione a Downtown Abbey

Ma la scrittrice di gialli da Cabot Cove, piccolissima cittadina del Maine affacciata sull'Oceano Atlantico (una curiosità: dato che gran parte degli omicidi della serie si svolge proprio lì, il New York Times ha stimato che il 2% della popolazione sia stato assassinato nel corso della serie), nel 2012 ha partecipato anche a uno speciale dedicato a un'altra (e più recente) serie tv di successo, Downtown Abbey Revisited.

I matrimoni e i figli

E la vita privata? Due matrimoni (il primo terminato nel giro di un anno, a causa dell'omosessualità del marito) e due figli, Angela Lansbury (che, dal 2007 era anche bisnonna) non aveva mai animato le cronache mondane. Arrivando perfino a ritirarsi dalle scene nel 2001 per stare accanto al secondo marito, il produttore Peter Shaw, gravemente ammalato e riprendere a lavorare solo dopo la morte di lui, nel 2003.

Una grande artista che ha sempre lavorato con passione e bravura. Una donna aggraziata e di talento, come non sembrano esserci più.