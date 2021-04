Apple Martin si diverte a prendere in giro la madre Gwyneth su TikTok

« Quando la tua figlia Gen Z ti prende in giro senza pietà», ha scritto l’attrice nella didascalia del video in cui Apple descrive, con molta ironia, la sua routine mattutina

Che Gwyneth Paltrow fosse un genio del marketing lo sapevamo già, ma con l’ultima trovata di Goop, il marchio lifestyle specializzato in trovate come le uova da infilare nella vagina e le candele al profumo di orgasmo, ha davvero superato su stessa.

Sugli account TikTok e Instagram del brand, infatti, è comparso un video in cui la figlia teenager dell’attrice, Apple, prende ferocemente in giro la madre descrivendone la routine al mattino: «Quindi prima mia madre beve il suo GoopGlow Superpowder, e non mangia nulla tranne i datteri e il burro di mandorle. Perché quelle cose lì le mangia», dice Apple utilizzando uno dei filtri della piattaforma, e mentre Gwyneth mescola una misteriosa polvere in un bicchiere d’acqua, «Suppongo che il GoopGlow faccia parte del suo detox, che fa dal giorno in cui sono nata. A quanto pare».

E non finisce qui. Mentre la scena si sposta in bagno, Apple continua: «Sono le 8 del mattino, e sta facendo questa cosa almeno dalle 7. Continua a saltellare qua e là in bagno, spalmandosi i suoi milioni di prodotti GoopGlow per mantenere la sua pelle luminosa». A questo punto vediamo Gwyneth sedersi di fronte al suo computer e Apple ci spiega in cosa consiste la sua giornata lavorativa: «Poi si mette al lavoro, progettando altre uova vaginali e candele – anche candele al profumo di vagina – e più in generale profumi vaginali. Tutto dedicato alla vagina. Proprio così, questa è la routine mattutina di mia madre», conclude la ragazza. La trovata è divertente e cavalca il trend dei ragazzi che, soprattutto su TikTok, coinvolgono i loro genitori, e spesso anche i nonni, in video che puntano tutto sull’autoironia: qual miglior modo d’altronde, anche per una star miliardaria che conduce una vita d’élite, di sembrare una come tutte noi se non mostrare come i suoi figli la prendono in giro senza pietà?

A dirla tutta, non è la prima volta che la ragazza, che ha 16 anni e che l’attrice ha avuto con il leader dei Coldplay Chris Martin, “riprende” pubblicamente la madre, divertendosi a imbarazzarla sui social: quando nel 2019 l’attrice aveva postato su Instagram una sua foto senza chiederle il permesso prima, Apple aveva infatti prontamente commentato: «Mamma, ne abbiamo parlato già tante volte. Non puoi postare niente senza il mio consenso». Al che Paltrow, che come molte mamme evidentemente non resiste all’impulso di fare sfoggio della figlia sui social, aveva risposto sulla difensiva: «Ma non ti si vede neanche la faccia!». Niente, questi ragazzini hanno sempre da ridire.