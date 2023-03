Aurora Ramazzotti è diventata mamma

P rimo figlio per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: è nato il piccolo Cesare. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti finalmente nonni

​Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio. L'annuncio dell'influencer arriva sui social attraverso due foto tenerissime. Il nome del figlio di Aurora e Goffredo Cerza è Cesare. Finora la coppia aveva tenuto segreto sia il nome del bimbo sia la data del parto.

"Best Friend Forever"

La figlia 26enne di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso con i follower la sua gioia più grande. Un post con la didascalia "BFFs", che in inglese sta per "Best Friend Forever", e due foto. Nella prima immagine in bianco e nero, si vede il microscopico pugnetto del bebé appoggiato a quello di papà Goffredo. Nella seconda, una polaroid, il bacio fra Aurora e Goffredo con il pupo tra le braccia e il braccialetto identificativo del neo papà che riporta la data del 30/03/23.

Michelle Hunziker: "Il giorno più bello"

Il post di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono diventati per la prima volta nonni, rispettivamente a 46 e a 59 anni. La gioia di nonna Michelle: "Con la nascita delle mie figlie, oggi è il giorno più bello della mia vita", ha scritto la showgirl sulle stories di Instagram.

Decine di like sui social

Già decine i messaggi di felicitazione dei fan di "Auri" che hanno seguito la conduttrice in ogni fase della gravidanza.