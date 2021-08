Bambini, c’è un libro per ogni occasione

C i sono i libri per farli ridere, quelli per infondere loro coraggio o per prepararli alla scuola. Qui trovi le nostre proposte di lettura per il tuo bambino

1 di 7 - Per farsi coraggio

(Michele Dalai, L'alfabeto della paura , Feltrinelli Kids, 15 euro).

In fuga dai pericoli del bosco, Piccolo Bill incontra i Minipin, che vivono dentro agli alberi. E scopre un mondo meraviglioso.

(Roald Dahl, I minipin , Salani, 12 euro).

Biancaneve diventa una colf, la Bella Addormentata è “una dormigliona”... Divertente il libro che ribalta i classici!

(Ugo Vicic, Le più grandi fiabe in rima , Il battello a vapore, 15,50 euro).

Anche la cacca ha un suo perché, spiega questo volume per i più piccoli. Che, con tocco poetico, svela uno dei compiti della natura.

(Sergio Mora, La cacca magica , Salani, 12,90 euro).

Come capisco i pensieri degli altri? Come si imparano le cose? Sono solo alcune delle 15 domande a cui trovi risposta qui.

(AA.VV., Cosa c'è nella mia testa? , Il castoro, 15 euro).

Ai bambini che stanno per iniziare la scuola elementare, giochi, attività e sticker insegnano lettere e numeri.

(Angels Navarro, Vado a scuola , Electa Kids, 12,90 euro).

Margaret Atwood è una delle scrittrici più acclamate del mondo (è l'autrice de Il racconto dell'ancella da cui è stata tratta anche una serie tv). Ora ha da poco pubblicato un libro per bambini che contiene tre storie stravaganti e divertenti con tre piccoli protagonisti irresistibili che, tra mille avventure e peripezie, giocano con le lettere dell’alfabeto.

(Margaret Atwood, Tric trac trio , Salani, 13,90 euro)