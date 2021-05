Vado a scuola, il libro per i bambini che andranno in prima elementare

V ado a scuola è il libro di ElectaKids, pensato per i bimbi che stanno concludendo il percorso nella scuola dell'infanzia e il prossimo anno andranno in prima elementare. In libreria dal 18 maggio

Se il tuo bambino dal prossimo settembre inizierà a frequentare la scuola primaria, Vado a scuola è il libro edito da ElectaKids che potrebbe fare al caso tuo. Scritto da Angels Navarro raccoglie giochi e attività per imparare le lettere e i numeri e preparare così i bambini che stanno concludendo il percorso nella scuola dell'infanzia all'entrata in 1a elementare.

Questo album accompagna quel delicato passaggio dal gioco all'apprendimento. Trovare le differenze, completare con gli sticker, scoprire cosa manca, cercare l’intruso, uscire dal labirinto... e tante altre attività per imparare, giocando, a contare, leggere e scrivere, ma anche a osservare, mettere in relazione e completare le immagini. Grazie anche a 100 sticker, l'apprendimento diventa divertimento.

In uscita, sempre il 18 maggio, anche Agenda Scolastica Diario di un Guerriero 2021/2022, di Cube Kid ed edita da ElectaJunior.

Per i lettori affezionati della serie Diario di un guerriero, arriva l'agenda scolastica che accompagnerà il prossimo anno di scuola ogni giorno con i disegni e le battute ispirate ai libri.

I ragazzi vi ritroveranno dunque tutti gli spassosi e irriverenti personaggi della fiction: Minus, il noob che sogna di fare il guerriero, ma anche Steve, gli zombi, gli slime.