Barbie: arriva la prima foto ufficiale con Margot Robbie

D a tempo aspettavamo di vedere la prima immagine del nuovo film di Barbie. E ora eccola qui. Ma non dimentichiamoci che il personaggio di Ken è stato affidato al bel Ryan Gosling

Barbie non smetterà mai di appassionarci: questa mitica bambola è infatti legata a molti dei ricordi della nostra infanzia. Negli anni però, soprattutto nell'ultimo decennio, Barbie è stata capace di evolversi e trasformarsi seguendo non solo le nuove mode del momento, ma soprattutto i trend fisici del body-positive dimostrandosi sempre uguale a se stessa ma anche profondamente diversa dal passato.

Barbie: il live action

Nel 2019 è stato annunciato che sarebbe stato realizzato un live-action dedicato proprio al mondo di Barbie, interpretato da Margot Robbie e da Rayn Gosling nel ruolo del leggendario Ken.

Nella prima foto del film, Barbie-Margot è identica alla bambola, se non fosse per lo scintillio degli occhi decisamente troppo vispo e malizioso per la borghesissima ragazza-giocattolo. Nell'immagine Barbie è a bordo della sua immancabile decappottabile rosa: sembra quasi un rimando al viaggio verso l'uscita in sala che, negli Stati Uniti (in Italia dovrebbe essere prevista per fine anno) è prevista per il 21 luglio 2023. Però diciamolo: a un certo punto deve per forza uscire anche il camper. E la casa di Barbie deve avere l’ascensore interno. Perché con Barbie non si scherza!

Barbie: le anticipazioni

Per quanto riguarda la trama, ad oggi è ancora top secret anche se, secondo alcune indiscrezioni, il film potrebbe raccontare la vita di una donna moderna, emancipata e determinata a ottenere tutto ciò che desidera dalla vita.

A firmare l'avventura del live action è la regista Greta Gerwig, e questo ci fa sperare in una storia decisamente diversa rispetto ai cartoon che hanno portato sullo schermo Barbie negli ultimi anni. Sì, perché Greta Gerwig ha scritto la sceneggiatura insieme al suo partner Noah Baumbach con Tom Ackerley e Robbie Brenner di Mattel.

Per quanto riguarda il film dedicato alla bambola più famosa del mondo, la star di Suicide Squad in un intervista a British Vogue ha raccontato che «sarà pieno di connessioni nostalgiche legate al passato», in modo da onorare e celebrare la storia di questa bambola che ha già festeggiato sui suoi primi 60 anni di vita.

Il live action potrebbe quindi essere una grande sorpresa: non un semplice film a colori (pastello ovviamente) ispirato alla bambola, ma una satira grottesca.

Il cast di Barbie

Nel cast del film, oltre a Margot Robbie e a Ryan Gosling, ci saranno anche altri grandissimi attori come Will Ferrell (che interpreterà l'amministratore delegato di un'azienda di giocattoli), la ex Ugly Betty America Ferrera, la star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Simu Liu, l'attore di Juno Michael Cera e Kate McKinnon, l'attrice comica protagonista del Saturday Night Live.

Margot Robbie è anche produttrice di Barbie

Margot Robbie non è soltanto un’attrice talentuosa e la Barbie in carne e ossa: nel 2014 ha fondato, insieme all’allora fidanzato e ora marito Tom Ackerley, la casa di produzione LuckyChap Entertainment.

Come produttrice la Robbie ha sempre puntato su storie incentrate su protagoniste donne, che spesso interpreta lei stessa: il primo film prodotto dalla sua società è stato proprio Tonya, uscito nel 2017, che le ha fruttato la sua prima nomination all’Oscar come migliore attrice protagonista.

Poi Terminal, Dreamland, Birs of Prey, Promising Young Woman, con protagonista Carey Mulligan e diretto da Emerald Fennell, che ha vinto l’Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura originale, e ora Barbie.

La dieta di Margot-Barbie

E proprio per interpretare al meglio la mitica bambola-sogno di tutte le bambine, si sta sottoponendo a una rigidissima dieta. Curiosi di scoprire cosa mangia da oltre un anno? «Per mantenermi magra ho dovuto eliminare i carboidrati e i dolci. A colazione di solito mangio un porridge e durante la mattinata bevo un centrifugato di verdura e frutta che stimola il mio sistema immunitario. A pranzo mangio un'insalata di pollo e per cena una bistecca di tonno con patate dolci: le patate dolci sono considerate uno dei migliori carboidrati da consumare quando si è a dieta. Fidatevi», ha raccontato la Bombshell a Women's Health.