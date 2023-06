Il film Barbie ha causato una carenza internazionale della vernice rosa

L 'iconico rosa Barbie non poteva che essere protagonista dell'omonimo film di Greta Gerwig, a tal punto da scarseggiare sul mercato

Il rosa è il colore dell'anno, parola di Barbie: nel film la sceneggiatura è fantastica, quasi da cartoon e c'è giusto un po' di rosa… Non è un caso allora se la disponibilità di quella precisa tonalità di vernice fosse pressoché introvabile.

"Barbie", il film è un tripudio di rosa

Distribuito da Warner Bros, il film uscirà il 21 luglio 2023, ma se ne parla già parecchio: soddisferà davvero le aspettative delle eterne bambine? Non è ancora nelle sale, ma è già una mania: dal trucco ai meme, cresce l'attesa per l'uscita di "Barbie", il film diretto da Greta Gerwig che porta sul grande schermo una delle più celebri creazioni della Mattel.

Il cast è d'eccezione, con Ryan Gosling che veste il ruolo di Ken e Margot Robbie nei panni dell'iconica protagonista. Lanciata da Scorsese con "The Wolf of Wall Street", l'attrice australiana classe 1990 ha conquistato pubblico e critica anche con film come "C'era una volta a Hollywood", "Suicide Squad", "Tonya" e Bombshell", fino a essere scelta come protagonista del reboot di "Pirati dei Caraibi". Per lei è tempo di una nuova avventura, che comincia nella casa dei sogni a Malibù e prosegue in un mondo quasi incantato dove tutto è molto rosa…

IPA 1 di 11 - Margot Robbie è la protagonista del film "Barbie" IPA 2 di 11 - Ryan Gosling è Ken nel film "Barbie" Margot Robbie e Ryan Gosling nel film "Barbie" 3 di 11 - Margot Robbie e Ryan Gosling nel film "Barbie" IPA 4 di 11 - La città di Barbie IPA 5 di 11 - La città di Barbie IPA 6 di 11 - La città di Barbie IPA 7 di 11 - Una scena del film "Barbie" IPA 8 di 11 - Margot Robbie in una scena del film "Barbie" IPA 9 di 11 - Una scena del film "Barbie" con Margot Robbie e Ryan Gosling IPA 10 di 11 - Una scena del film "Barbie" con Margot Robbie e Ryan Gosling IPA 11 di 11 - Margot Robbie in una scena del film "Barbie"

È finita la vernice rosa, o quasi

Ci si accorge a colpo d'occhio: il rosa è protagonista indiscusso del film "Barbie". Ma portarlo in scena non è stato affatto facile... A spiegarlo in un'intervista ad "Architectural Digest", il mensile specializzato in arredamento e architettura, sono la regista Greta Gerwig, la scenografa Sarah Greenwood e la set decorator Katie Spencer. Il rosa Barbie in un film a lei dedicato non poteva proprio mancare. E allora, una volta scelta la tonalità adatta in mezzo a un'infinità di sfumature, poteva essere usata solo ed esclusivamente quella. Si tratta del rosa fluorescente di marca Rosco, che per questo motivo ha registrato una scarsa disponibilità a livello internazionale. Tutto quello esistente è stato usato per Barbie, o quasi. «Il mondo ha finito il rosa», ha commentato ironicamente la scenografa.

La Rosco è nata nel 1910 e ha sede a Stamford, nel Connecticut. La scelta di Gerwig e del suo team non è stata di certo casuale. L'azienda, infatti, ha conquistato nel tempo numerosi Oscar ed Emmy, diventando così il principale produttore per il settore dello spettacolo. Merito delle innovazioni tecnologiche, da display a LED a specifici strumenti per l'illuminazione, passando per macchine per la nebbia e - appunto - vernici. Insomma se nei mesi in cui gli attori erano impegnati nelle riprese stavi cercando un po' di rosa elettrico, ecco spiegato il motivo per cui proprio non sei riuscita a trovare la vernice che tanto desideravi.