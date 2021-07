Carolina Marconi: il tumore al seno, la chemio e i capelli

C on un post su Instagram la showgirl di origine venezuelana , ha voluto condividere con i suoi fan la battaglia contro il tumore al seno che sta combattendo pubblicando la foto del suo nuovo look e ammettendo che non tutti i giorni sono uguali

Carolina Marconi ha il cancro. Un tumore al seno con cui sta combattendo da qualche mese e una storia che non avrebbe mai voluto condividere con i suoi follower.

In un recente post, invece, la showgirl venezuelana, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha raccontato come lo scorso 24 marzo le sia stato diagnosticato un tumore al seno: «Ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? i miei progetti? soprattutto di diventare mamma come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta, mi mancava l’aria, ero persa», ha raccontato Carolina che ha deciso di non perdere tempo e operarsi immediatamente. Con tutte le paure, i dubbi e i pensieri che un intervento di questo genere comporta.

Ma l'attrice di Caracas è una tipa tosta e, anche se la ripresa è stata dura e ora sta affrontando i lunghi mesi della chemioterapia, scherza sempre sui social con la sua risata contagiosa perché si è ripromessa di non crollare e di combattere ogni giorno con coraggio e determinazione la malattia: «Sono momenti di vita che vorrei non ti accadessero mai ma combatterò e continuerò a sorridere come sempre…la vita è bella», scrive sul suo profilo Instagram mentre affronta gli "strascichi" della terapia come la nausea, la stanchezza e la perdita di capelli.

Carolina aveva raccontato della sua paura di perdere i capelli e già qualche giorno prima della chemio aveva cominciato ad accorciarli: «Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute, è quello che mi sento dire tutti i giorni, ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva), che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina, comunque guardandomi bene non ci sto poi così male, mi piaccio… certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata».

Carolina si è rasata ed è passata da «pelatina», quando si è rapata completamente la testa perché le ciocche di capelli incominciavano a cadere copiose, a «capellona», quando ha sfoggiato la nuova parrucca. Già, perché non tutti i giorni sono uguali. E se ci sono momenti in cui riconosci il tuo sorriso e i tuoi occhi nonostante l'assenza di peli, ce ne sono altri, invece, in cui, guardandoti allo specchio scorgi solo la malattia. E allora non vedi l'ora di apparire (almeno per un po') "normale" ai tuoi occhi e a quelli degli altri.

Forza Carolina siamo tutte con te!