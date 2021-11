Caterina De Angelis: la figlia di Margherita Buy è la nuova musa di Verdone

L a figlie dell'attrice che ha seguito le orme di mamma Margherita è tra le protagoniste femminili della nuova serie di Carlo Verdone "Vita da Carlo" disponibile su Prime Video

Caterina De Angelis, da mamma Margherita (Buy) non ha ereditato solo la bellezza, il sorriso dolce e gli occhi verdi, ma anche il talento e la passione per la recitazione. La ventenne, che aveva già catturato l'attenzione sui social e per il cortometraggio di Maria Sole Tognazzi, ora fa il suo grande debutto con uno dei più grandi interpreti del nostro cinema: Carlo Verdone.

Nella nuova serie "Vita da Carlo", già disponibile su Prime Video, la giovane Caterina interpreta Maddalena, la figlia del protagonista interpretato proprio da Verdone. La figlia di Margherita Buy, intervista da Corriere della Sera ha raccontato: «Maddalena è peperina. Non è così diversa da me, anch’io vivo a Londra, sono cresciuta in una famiglia simile e i miei, separati, si vogliono bene, poi mamma fa il cinema come Carlo». Ma Carlo, come lo chiama semplicemente lei, si è accorto di lei solo al secondo provino. Caterina, infatti, voleva fare tutto di nascosto. Innanzitutto perché non le piace essere etichettata come "figlia di" e poi perché voleva capire se ce l'avrebbe fatta con le sue forze. Ma la verità è che mamma Margherita le ha sempre sconsigliato di fare l'attrice: «Fai quello che vuoi ma, ti prego, non l’attrice».

Così, prima di lanciarsi nel mondo del cinema la figlia d’arte ha tentato per un po' di nascondere la sua grande passione per il piccolo e grande schermo iscrivendosi alla facoltà di Storia del cinema all’università: «Mi ero iscritta perché terrorizzata di ammettere ciò che volevo fare, l’attrice, non avevo il coraggio di dirlo a mia madre». A dire il vero però, in casa, è il papà Renato l'irriducibile cinefilo che l'ha portata prima ad amare e poi a scegliere questo mestiere: «Sfida le intemperie ma non rinuncia alla sala. Mi ha insegnato la visione critica e io ho sempre atteso quel momento, quando usciti dal cinema lui mi chiedeva: cosa ne pensi?».

Da tre anni Caterina De Angelis vive in Inghilterra e studia Film Studies all'Università di Exeter, «Perché ci sono più opportunità», dice. Ma intanto siamo contenti che il successo glielo stia regalando il suo Paese.

