A ncora ricoverata in Svizzera, la principessa di Monaco è lontana da qualsiasi pettegolezzo. Ma ci sono novità nel Principato e oggi arriva un messaggio direttamente da Alberto. Ecco cosa dice

A due mesi dall'ultimo (scarno) comunicato che annunciava le condizioni di salute di Charlene di Monaco - ancora ricoverata nella clinica sizzera specializzata - Alberto torna a parlare dello stato della moglie. «La principessa Charlene sta molto meglio e spero che torni presto nel Principato» ha fatto sapere il Principe attraverso il giornale Monaco-Matin, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla delicata situazione. Anche se non ci sono date imminenti di un possibile rientro a Palazzo, è certamente un messaggio più incoraggiante dell'ultimo bollettino sanitario emesso alla vigilia di Natale, quando un comunicato evocava un recupero che richiedeva «ancora alcuni mesi».

Sembra proprio, rivelano gli insider, che Charlene sia intenzionata a trascorrere l'estate con i gemelli Jacques e Gabriella e che siano i suoi bambini, attraverso lettere, messaggi, disegni e videochiamate quotidiane, a regalare alla principessa divorata da una "misteriosa" malattia, la forza di andare avanti. Anche perché, al contrario, il marito le sta dando non pochi grattacapi.

Sappiamo tutti che prima della bella ex nuotatrice sudafricana il principe Alberto di Monaco si è "goduto" la vita. Non senza "seminare" piccoli eredi in giro per il mondo. La primogenita Jazmin Grimaldi, che oggi ha 29 anni, è nata infatti dalla relazione del sovrano con l’americana Tamara Rotolo. Relazione tenuta nascosta a Corte fino alla morte del padre Ranieri e di cui era a conoscenza solo la sorella Stephanie, da sempre legatissima ad Alberto. Il secondogenito, Alexandre, di 18 anni, è nato invece dalla relazione con l'ex hostess congolese Nicole Coste che negli ultimi mesi si è fatta vedere spesso intorno al palazzo di Montecarlo dove risiede tutta la famiglia reale.

Anche se Charlene avrebbe avuto un ruolo essenziale nel far avvicinare Alberto ai due ragazzi nel 2005 (anno in cui entrambi sono stati riconosciuti ufficialmente), pare che la vicinanza della Coste non le abbia fatto piacere: da Londra infatti, dopo il primo lockdown dovuto alla pandemia, la madre di Alexandre si è trasferita a Monaco, proprio a due passi dalla Rocca. E ciò è coinciso anche con la "dipartita" per il Sudafrica di Charlene.

Il periodico Gala, da sempre ben informato sul gossip reale, afferma che Alberto ha deciso di invitare Nicole a tornare a Londra, pur aiutandola economicamente (come ha sempre fatto). E chissà che la sua partenza non coincida anche con un ritorno di Charlene.