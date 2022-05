U na serata speciale mamma-figlia per Charlene di Monaco e la piccola Gabriella: le principesse hanno inaugurato la Montecarlo Fashion Week ai Fashion Awards

Le protagoniste assolute dei Montecarlo Fashion Awards sono state Charlene di Monaco e la figlia, la piccola Gabriella.

Charlene di Monaco e la figlia: la prima volta insieme

Le principesse hanno partecipato, per la prima volta insieme e da sole, alla cerimonia di apertura della settimana della moda nel Principato di Monaco e hanno fatto scintille sul palco. Gabriella già sicura nel suo ruolo di "erede al trono", «Non era per niente nervosa, anzi si è divertita. Come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità», ha raccontato orgogliosa mamma Charlène in un post su Instagram che ha ripreso a frequentare da poco.

La moglie di Alberto di Monaco, per l’occasione ha indossato un abito dello stilista monegasco Terrence Bray, un etereo ed elegantissimo vestito color champagne (ha completato il look con scarpe Stuart Weitzman e gioielli Repossi). Stessa maison anche per l'abito della piccola principessa.

Ipa 1 di 5 - Charlene di Monaco con la figlia Gabriella Ipa 2 di 5 Ipa 3 di 5 Ipa 4 di 5 Ipa 5 di 5

Charlene e le voci sul divorzio

L'uscita pubblica, la terza da quando è rientrata in servizio attivo nella famiglia Grimaldi (prima all'E-Prix e poi al Tournoi Sainte Dévote de Rugby di Montecarlo) è stata anche l'occasione per Charlène di fare il punto su ciò che da mesi si legge sui tabloid, e cioè che il suo matrimonio con Alberto è sull'orlo del baratro. A dire il vero queste voci giravano ancora prima del royal wedding ma con la malattia che ha tenuto a lungo l'ex nuotatrice lontano da Montecarlo, sono diventate sempre più insistenti.

La principessa che a proposito di tutti questi rumor finora non aveva detto una parola oggi ha rotto il silenzio: «Vogliamo parlare del mio divorzio o della mia casa in Svizzera? È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita». E ha aggiunto che «Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli».

La salute fragile di Charlene

E sulla sua condizione di salute Charlene spiega che «è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa». Ma certamente oggi è una donna più serena e consapevole delle proprie debolezze. La principessa è apparsa infatti in ottima forma (ha recuperato quasi tutti i chili persi in Sud Africa), sorridente e rilassata con la piccola "gemella" che, da quando ha di nuovo a fianco la sua mamma, è pazza di gioia.