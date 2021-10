Charlene di Monaco: ecco come è andata l’operazione

D opo l'improvviso collasso di fine settembre che l'ha costretta all'ennesimo ricovero, la moglie del principe Alberto ha subìto un altro intervento alla testa lo scorso 8 ottobre. Sarà l’ultimo? Da Palazzo rassicurano ma i monegaschi sono preoccupati per la sua salute

L'operazione (la quarta in sei mesi) che Charlène di Monaco ha subito venerdì 8 ottobre «è andata molto bene». A rassicurare i monegaschi sulle condizioni di salute della moglie del principe Alberto è stato direttamente un funzionario di Palazzo Grimaldi al settimanale spagnolo Hola! che ha da sempre uno stretto legame con il Principato di Monaco. «Questa è stata l'ultima operazione per lei e si prevede che una volta finita la convalescenza tornerà a Monaco», si legge. Ma tutti rammentano come le stesse parole erano già state usate questa estate proprio poco prima che la principessa venisse nuovamente ricoverata in ospedale a seguito di un collasso. Insomma il dramma di Charlene sembra non avere fine e i sudditi sono da ormai quasi otto mesi col fiato sospeso temendo il peggio, soprattutto dopo l'ultima apparizione social in cui la consorte di Alberto è risultata magrissima e stanca.

Che la situazione fosse più grave del previsto era ormai chiaro vista la lunga permanenza lontano dal marito e dai figli. Ma niente crisi matrimoniale: la lontananza forzata è solo una questione di salute tanto che lo stesso Alberto si era recentemente sfogato duramente contro chi ha messo in giro le voci secondo cui Charlene sarebbe andata in esilio in Sudafrica: «Non ha lasciato Monaco per caso. Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie». Insomma, nessun divorzio imminente ma i problemi di salute di Charlene sono reali.

Era stata la stessa Charlene, in un’intervista al magazine sudafricano News24, a tranquillizzare i fan e a spiegare le ragioni che la tenevano lontana da casa: dopo un intervento per il rialzo del seno mascellare - innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari - era subentrata un’importante infezione che aveva coinvolto l'apparato uditivo. Ecco perché le è stato assolutamente vietato viaggiare in aereo: la principessa non potrebbe sopportare la pressione di un volo ad alta quota. Almeno non in questo momento.

L'ultimo intervento è durato più di quattro ore e Charlene è rimasta poi sotto osservazione per i tre giorni successivi. Il principe, parlando a una radio monegasca proprio sulle condizioni di salute della moglie, ha comunque confermato che Charlène sarebbe pronta a tornare «anche se», ha precisato, «dobbiamo parlare in via definitiva con i medici».

Oggi, però, al consueto annuncio di una principessa in costante, seppur lenta, ripresa, tutti faticano a credere.