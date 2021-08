Charlène riabbraccia Alberto e i gemelli (ma è mistero sulla malattia)

L a principessa di Monaco ha postato sui social una serie di foto che la ritraggono insieme al marito e ai figli Jacques e Gabriela. Ma è apparsa a tutti molto provata. Foto scaccia rumors?

Tanti i rumors sulla fine del matrimonio tra Alberto di Monaco e la principessa Charlene. Moltissime anche le illazioni sulla malattia che l'ha colpita mesi fa e di cui si sa ancora pochissimo. Ora è arrivata la conferma della reunion avvenuta in Sudafrica tra i coniugi e i gemelli della coppia Jacques e Gabriela: Charlene ha infatti condiviso cinque nuovi scatti insieme al marito che ha potuto riabbracciare dopo mesi di lontananza. Alberto, infatti, ha raggiunto la moglie nel suo Paese d'origine insieme ai due figli per starle accanto nella convalescenza, dopo il nuovo intervento di metà agosto a cui si è dovuta sottoporre. Si tratta del terzo ricovero in pochi mesi e, in affetti, nonostante gli sforzi e i sorrisi, la bionda ex nuotatrice è apparsa molto dimagrita e sofferente in volto.

Difficile quindi pensare che le nuove foto scattate insieme siano state pubblicate solo per smentire le voci di una presunta crisi di coppia, circolate con insistenza di recente, a causa della prolungata separazione.

«Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me», ha scritto la principessa sui social accompagnando gli scatti, e svelando poi un retroscena molto simpatico che vede protagonista la piccola gemellina: «Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare», ha scherzato stemperando la tensione. La frangetta di Gabriella, in effetti, è decisamente insolita, ma non più dell'ultimo taglio punk-rock con cui si è mostrata l'ultima volta in pubblico Charlene!

Insomma, anche se queste foto, a voler essere un maliziosi, suonano come una rassicurazione per i sudditi in apprensione per un possibile divorzio, in realtà era stata proprio la principessa, in un’intervista al magazine sudafricano News24, a tranquillizzare i fan e a spiegare le ragioni che la tenevano lontana da casa: dopo un intervento per il rialzo del seno mascellare - innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari - era subentrata un’importante infezione che ha coinvolto le orecchie. Ecco perché le è assolutamente vietato spostarsi: il suo apparato uditivo non potrebbe sopportare la pressione di un volo ad alta quota. Nessuna indiscrezione, invece, sulla natura dell’ultimo intervento subito ad agosto, quattro ore sotto ai ferri. Si sa solo che tutto è andato bene e che la principessa è in ripresa. Anche se lenta.

Ma cosa accadrà ora che i gemelli devono riprendere la scuola e la vita di tutti i giorni? Quando Charlene potrà rientrare definitivamente a Montecarlo?