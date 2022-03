Che fine ha fatto Nada?

M ille Stelle è il titolo del nuovo singolo di Nada colonna sonora di Noi l'adattamento della serie americana This is Us in onda dal 6 marzo su Rai Uno

La cantautrice Nada torna protagonista, dopo il brano "Senza un perché" che abbiamo ascoltato e apprezzato nella serie "The young Pope" di Paolo Sorrentino, con "Mille Stelle", il nuovo singolo diventato la colonna sonora della nuova serie Noi, l'adattamento "nostrano" dell'amatissima americana This is Us in onda dal 6 marzo su Rai Uno con i primi due episodi che vede recitare insieme per la prima volta Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

La serie "Noi"

Noi, girato tra tra Napoli, Milano, Roma e Torino, racconta la storia di una famiglia nell'arco di più momenti temporali mostrando l’Italia del passato e del presente attraverso tutti i suoi cambiamenti. Ed è proprio questa l’atmosfera che si respira anche nel brano della cantante livornese. "Mille Stelle" fa da sfondo a storie d'amore, emozioni, feste di compleanno organizzate semplicemente per vedere sorridere qualcuno, litigate che terminano con un abbraccio e bigné e fiori per farsi perdonare. Parla di amicizia, di paura ma soprattutto di insegnamenti quotidiani che genitori e figli si danno a vicenda.

L'infanzia e l'amore per la mamma

Noi abbiamo imparato invece a conoscere Nada (Nada Malanima all'anagrafe) grazie al film ispirato a "Il mio cuore umano", l'autobiografia poetica scritta dalla cantautrice che ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia vissuta in campagna, alle lezioni di canto prese controvoglia, fino a quando a quindici anni sale sul palco di Sanremo e conquista tutti con il brano "Ma che freddo fa".

Il Tv-movie mostra una Nada con il cuore ferito a causa dell'instabilità emotiva della madre: Nada, nel film come nella vita, canta per mamma Viviana (spesso preda di forti depressioni che la tengono lontana dal mondo reale) dedicando a lei ogni parola delle canzoni d’amore che il maestro Leonildo le fa conoscere. L'animo sensibile di Nada si convince fin da subito che solo la sua voce ha il potere di far guarire la sua mamma. E così, tra la gioia di veder la madre finalmente felice e la paura che la malattia si possa riaffacciare, Nada cresce consapevole che quello del canto è l'unico modo per ottenere quell’amore che sente sfuggirle ogni giorno.

Un sentimento che poi ha trovato in Gerry Manzoli, il bassista dei Camaleonti, che ha sposato nel 1973 e da cui ha avuto una figlia, Carlotta.

Getty Images 1 di 10 Getty Images 2 di 10 Getty Images 3 di 10 Getty Images 4 di 10 Getty Images 5 di 10 Getty Images 6 di 10 Getty Images 7 di 10 Mondadori Portfolio 8 di 10 Youtube 9 di 10 Mondadori Portfolio 10 di 10

Cantautrice, ma anche attrice e ballerina, Nada ha conquistato pubblico e critica con la sua voce e le sue canzoni. E, anche se ha centellinato le apparizioni pubbliche, ha da sempre un posto nel cuore degli italiani grazie al suo "cuore zingaro" e ai numerosi duetti con i più grandi cantautori del nostro Paese.