Chris Rock contro Meghan: “Il razzismo è un’altra cosa”

« Questo non è razzismo, sono solo stupidaggini»: con queste parole Chris Rock si è scagliato contro la duchessa di Sussex

Come si fa a dimenticare l'intervista che il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey? Si è trattato probabilmente del primo duro affronto dei duchi di Sussex indirizzato alla corona britannica. Con la Megxit, il trasferimento negli Usa e l'addio alla Royal Family, i rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale si sono fortemente incrinati e da quel momento è stato un susseguirsi di accuse e polemiche. Ben prima che "Spare" conquistasse le classifiche di tutto il mondo, Meghan Markle si è raccontata a cuore aperto davanti a Oprah Winfrey, palesando l'ombra del razzismo tra i corridoi di Buckingham Palace: a scagliarsi contro le accuse dell'ex attrice è il comico Chris Rock.

Chris Rock contro Meghan Markle: il motivo

Londra è in fermento in vista dell'incoronazione di Carlo III e si susseguono voci e indiscrezioni dopo l'invito arrivato ai duchi di Sussex: anche Harry e Meghan saranno presenti il prossimo 6 maggio?

Intanto a scagliarsi contro la Markle è Chris Rock, che nel suo show in onda su Netflix, "Selective Outrage", ha indirizzato alcune delle sue battute anche alla moglie di Harry.

Stando a quanto raccontato da Meghan, durante la sua prima gravidanza a palazzo qualcuno si domandava quanto sarebbe stata scura la pelle del nascituro.

Chris Rock non dà credito alle accuse di razzismo e dichiara: «Perché sta sempre a lamentarsi come se non avesse vinto la lotteria della pelle chiara?». Quindi ha sottolineato: «Questo non è razzismo. Sono solo stupidaggini che si affrontano con alcune famiglie di parenti acquisiti». Con ironia, ha aggiunto: «Se sei nero e vuoi essere accettato dalla famiglia bianca del tuo futuro marito devi sposarti uno dei Kardashian, perché loro accettano tutti».

A differenza dei duchi di Sussex, inoltre, il comico solo pochi mesi fa ha rifiutato un’intervista a Oprah in seguito allo schiaffo ricevuto da Will Smith in occasione della notte degli Oscar. «Non ho intenzione di sedermi in un salotto tv a piangere sull’accaduto e a fare la vittima», è stato il commento di Chris Rock. Sarà forse una frecciatina rivolta proprio ai duchi di Sussex?