Incoronazione Carlo, a corte aspettavano anche Meghan?

E se a dispetto di qualsiasi pronostico la Royal Family si aspettasse anche Meghan all’incoronazione di Carlo III?

Le voci sulla tanto dibattuta partecipazione del principe Harry e di Meghan Markle all’incoronazione di Carlo hanno tenuto banco per settimane. Si sono susseguite indiscrezioni di ogni tipo: dal piano del nuovo re per avere al suo fianco anche il figlio minore alla cifra record che i duchi di Sussex avrebbero richiesto per presenziare all’evento. I due si sono fatti attendere e con dieci giorni di ritardo rispetto a quanto chiesto da Buckingam Palace hanno sciolto la riserva. Sarà presente Harry, per la felicità del padre, ma la moglie resterà in California (complice il compleanno del loro primo figlio, Archie, che proprio il 6 maggio spegnerà le sue prime quattro candeline). Ma siamo proprio sicuri che la Royal Family si aspettasse questa decisione?

Meghan Markle attesa all’incoronazione di Carlo?

C’è chi dice che sia stata la scelta giusta, l’unica che potesse davvero mettere d’accordo tutta la famiglia reale, eppure ora si fanno largo alcuni dubbi... L’arrivo di Meghan Markle tra le fila della Royal Family ha portato non pochi malumori. Dalla rottura - drastica e all’apparenza insanabile - tra i due fratelli alle numerose accuse indirizzate proprio alla corona. Senza dimenticare quel rapporto forse mai davvero sereno tra Meghan e la cognata, Kate Middleton. Insomma, l’arrivo dell’ex attrice al fianco del principe Harry non ha lasciato indifferente la monarchia britannica. Meghan probabilmente ne è consapevole e preferisce restare ben distante da Londra. E poi cosa non si farebbe per festeggiare il quarto compleanno del proprio figlio?

Forse, temendo di essere solo giudicata e presa di mira, avrebbe preferito non partecipare alla cerimonia solenne che ufficializza il regno di suo suocero, lo stesso che nel 2018 l’aveva accompagnata all’altare.

IPA 1 di 5 - Re Carlo accompagna all'altare Meghan Markle IPA 2 di 5 - Il matrimonio dei duchi di Sussex IPA 3 di 5 - Matrimonio dei duchi di Sussex, re Carlo con la mamma di Meghan Markle IPA 4 di 5 - Matrimonio dei duchi di Sussex, re Carlo con la mamma di Meghan Markle IPA 5 di 5 - Re Carlo con la moglie Camilla e la mamma di Meghan Markle al matrimonio dei duchi di Sussex

La decisione sembra sia stata giudicata positivamente persino dai sudditi, che sperano così possa esserci una rappacificazione tra Harry e suo fratello William. Ma davvero Buckingham Palace si aspettava una decisione simile?

A far sorgere i primi dubbi sarebbe la presenza di Meghan nella foto scelta per il Coronation souvenir programme. Si è trattato di un gesto di pura cortesia da parte del re o, al contrario, a corte erano ormai certi che anche Meghan Markle avrebbe preso parte all’evento?

Il rapporto tra Meghan e il suocero

Sotto braccio, l’uno accanto all’altra, hanno fatto un ingresso trionfale nella cappella di San Giorgio, davanti a milioni di spettatori. Meghan Markle, stringendosi al braccio dell’allora principe Carlo, ha percorso con lui il secondo tratto della navata, fino ad arrivare da Harry. In assenza del padre, è stato il futuro re a prestarsi come accompagnatore in un momento tanto speciale. Sul rapporto tra Meghan e Carlo i tabloid britannici si sono dilungati a sufficienza, svelando ipotesi e retroscena.

Ne hanno parlato a lungo anche gli esperti reali. «Quando si sono incontrati, lei ha avuto subito un’ottima impressione. Tant’è che ha detto a Harry che dovrebbe apprezzarlo di più, descrivendolo come accogliente e caloroso», riferiva una fonte. E forse anche per questo motivo, a palazzo pare che qualcuno aspettasse Meghan al fianco del principe Harry…

Intanto ad accendere - di nuovo - il dibattito è la presenza della duchessa nella foto del Coronation souvenir programme, una pubblicazione-ricordo di 84 pagine con immagini e racconti dedicati alla vita del nuovo sovrano. È stata solo una strategia di marketing architettata dalla monarchia (il cui gradimento è ai minimi storici) o un gesto d’affetto sincero per riportare il sereno in famiglia? Tra i più scettici, infatti, gira voce che sia stata aggiunta appositamente un’immagine con Meghan, quella del 70esimo compleanno del suocero. L'obiettivo sarebbe vendere più gadget, considerando che il souvenir programme è probabilmente andato in stampa prima che i duchi di Sussex confermassero la loro decisione in vista dell’incoronazione del nuovo re.

Insomma, se tra la Royal Family e i Sussex ci siano stati precedenti accordi non è dato a sapere, ma che qualcuno si aspettasse anche Meghan all’abbazia di Westminster resta un’ipotesi plausibile. D’altronde, chi può dimenticare il ruolo importante che Carlo ha avuto per la Markle solo cinque anni prima?