Come si sono conosciuti William e Kate? Le curiosità

D agli anni al College all'anello di fidanzamento fino alle nozze reali. Ecco i passi della storia di William e Kate

Undici anni fa Kate Middleton e il principe William convolavano a nozze nell'abbazia di Westminster. Le tv di mezzo mondo passavano le immagini di quella cerimonia da fiaba: l'abito in raso bianco di Kate (firmato Alexander McQueen), la chiesa gotica, le carrozze trainate da cavalli e il romantico bacio degli sposi sul balcone di Buckingham Palace.

Il giusto epilogo di una favola che si rispetti, figlia di un lunghissimo viaggio: quello di Kate e William prima di diventare sposi.

In Scozia al College

Per scoprire come si sono conosciuti e innamorati i duchi di Cambridge dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'anno 2001. Arrivato in pompa magna alla St. Andrews University in Scozia, William attirò su di sé le attenzioni di media e fotografi che facevano a gara per rubare qualche istantanea dell'allora adolescente nel parco del campus.

Anche Kate, naturalmente sconosciuta al mondo all'epoca, si iscrisse lo stesso anno in quella stessa università. Caso? Destino? C'è chi va oltre, come la giornalista Katie Nicholl, autrice nel 2015 della biografia "Kate: The Future Queen". Secondo le ricerche di Nicholl, Kate Middleton si sarebbe dovuta iscrivere alla prestigiosa Edinburgh. Poi l'improvviso cambio di rotta, l'anno sabbatico e la scelta di St. Andrews con immatricolazione lo stesso anno di William. Il pettegolezzo vien da sé, tanto che c'è chi sussurra che la futura principessa del Galles avesse già adocchiato il principe e volesse a tutti i costi farsi notare...

William e Kate, i primi sguardi

Al di là delle supposizioni, sta di fatto che che William e Kate incrociarono i loro sguardi per la prima volta tra i corridoi di quell'istituto. Come William, anche Kate studiava storia dell'arte. I due iniziarono a conoscersi, trovandosi a chiacchierare insieme e scoprendo di avere un sacco di cose in comune. Allora però erano solo amici: lui era fidanzato con un'altra ragazza, Carley Massy-Birch e Kate, naturalmente, frequentava altre compagnie.

Kate e la sfilata in lingerie

Galeotto il secondo semestre di quell'anno al College. Kate diventò argomento di discussione tra i ragazzi del campus dopo una passerella in lingerie per una sfilata di moda di beneficenza. A quanto riportano le cronache, William, seduto in prima fila, avrebbe sussurrato all'amico Fergus Boyd: "Wow, Fergus, Kate è sexy!".

Scocca la scintilla

L'anno successivo, William, Kate e altri due amici si trasferirono in un appartamento fuori dal campus. Qualche tempo dopo ecco scoccare la scintilla. Presto il pettegolezzo si diffuse dal campus di St. Andrews al resto del Paese e al mondo. File di giornalisti si presentarono a casa Middleton, a Bucklebury. "Siamo molto divertiti al pensiero di essere i futuri suoceri del principe William, ma non credo che ciò accadrà", disse allora il padre di Kate, Michael Middleton.

William e Kate paparazzati sugli sci

A fine inverno 2004 la relazione era sulla bocca di tutti, soprattutto dopo la foto del Sun che in prima pagina mostrava Will e Kate sciare insieme sulle Alpi svizzere. Da allora i due non si sono più lasciati. O meglio, dopo una breve pausa nella primavera del 2007, hanno saputo ritrovare la strada per tornare insieme.

Il fidanzamento ufficiale

Nell'ottobre 2010 William ha chiesto ufficialmente la mano di Kate dandole in dono il prezioso anello di fidanzamento con zaffiro blu e diamanti che fu di Lady D. Tre settimane dopo, l'annuncio della notizia al mondo. Il resto è storia.