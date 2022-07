Buon compleanno al principino George di Cambridge

G eorge, il primogenito di Kate e William, spegne nove candeline il 22 luglio e, dopo una settimana ai Caraib, festeggia con tutti i cuginetti. Ecco il ritratto ufficiale del piccolo-grande George di Cambridge di mamma Kate

Il principino George (Alexander Louis Mountbatten-Windsor) il 22 luglio (è nato a Londra nel 2013 alle 15.24) spegne nove candeline e mamma Kate e papà William ci tengono a festeggiare ad Anmer Hall, la residenza dei duchi di Cambridge nel Norfolk dove risiedono da anni e dove hanno trascorso tutta l'emergenza sanitaria da Covid.

Il compleanno di George ad Anmen Hall

Seppur riservato alla famiglia - fonti di Palazzo affermano che saranno "solo" una 50ina di persone in tutto - saranno presenti i nonni Carole e Michael, zia Pippa con il marito James Matthews, Arthur, Grace e la piccola neonata di cui ancora non si conosce il nome, zio James (Middleton) con la moglie Alizee Thevenet, e nonno Carlo con Camilla. Inoltre saranno presenti anche la cuginetta Mia, Lucas e Lena Tindall, figli di Zara Phillips e di Mike Tindall, le cugine Savannah e Isla Phillips, figlie di Peter Phillips, e le "zie" Eugenie e Beatrice con i piccoli August e Sienna. Assenti ovviamente Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan che il piccolo erede al trono ha incontrato solo una volta negli ultimi due anni.

Le vacanze ai Caraibi di George

I Cambridge arrivano da una settimana di vacanza a Mustique, nei Caraibi, che Kate e William fanno solitamente coincidere con i festeggiamenti per il compleanno di George. A quanto racconta il Mail, Louis, Charlotte e George si sono divertiti moltissimo tra nuotate al mare, in piscina e momenti gioiosi con mamma e papà.

Ipa 1 di 12 Ipa 2 di 12 Ipa 3 di 12 Ipa 4 di 12 Ipa 5 di 12 Ipa 6 di 12 Ipa 7 di 12 Ipa 8 di 12 Ipa 9 di 12 Ipa 10 di 12 Ipa 11 di 12 Ipa 12 di 12

Il trasferimento di George e famiglia a Windsor

Con la regina Elisabetta, 96 anni, sempre meno visibile a causa dei suoi acciacchi e la monarchia inglese indubbiamente in fase di transizione, i Cambridge al completo presto si trasferiranno a Windsor, ma dovranno abituarsi anche ad altri cambiamenti. A cominciare dal cognome. Quando nonno Carlo diventerà re, i piccoli Cambridge dovranno smettere di usare questo cognome e adottare, invece, quello di Wales (oltre al cognome ufficiale Mountbatten-Windsor come tutti i discendenti della regina).

Il piccolo George e il suo piglio da leader

George, durante i quattroo giorni di festa per il Giubileo della Regina, ha dimostrato di imparare in fretta il mestiere di (futuro) re.

All'inizio delle celebrazioni il primogenito era sembrato piuttosto timido, soprattutto a confronto col piccolo Louis e con Charlotte. Ma alla fine in George abbiamo visto un ragazzino che già mostra il piglio da leader. Durante il Jubilee Pageant, quando la Gold State Coach che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia di incoronazione è arrivata davanti al palco reale, è stato proprio George ad alzarsi in piedi per primo e ad abbottonarsi la giacca prima di esortare suo padre a fare lo stesso. E dopo la sfilata, sul balcone di Buckingham Palace, c'era lui, tutto orgoglioso, accanto alla bisnonna regina.

Sfoglia la gallery, guarda tutte le immagini più belle dei primi nove anni del principino George e poi scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'erede al trono!

Getty Images 1 di 20 Getty Images 2 di 20 Getty Images 3 di 20 Getty Images 4 di 20 Getty Images 5 di 20 Getty Images 6 di 20 Getty Images 7 di 20 Getty Images 8 di 20 Getty Images 9 di 20 Getty Images 10 di 20 Getty Images 11 di 20 Getty Images 12 di 20 Getty Images 13 di 20 Getty Images 14 di 20 Getty Images 15 di 20 Getty Images 16 di 20 Getty Images 17 di 20 Getty Images 18 di 20 Getty Images 19 di 20 Getty Images 20 di 20

Ciò che devi sapere sul principino George

1 - George ma giocare a tennis e ha palleggiato niente meno che con Roger Federer: nel parco della residenza di Anmer Hall, nella campagna del Norfolk, Will e Kate hanno fatto costruire un campo da tennis dove si allena il piccolo George. Quando invece si trova a Kensington Palace, il principino frequenta l’Hurlingham Club.

2 - Kate Middleton ha raccontato che George ama gli elicotteri come suo padre e ha già annunciato ai genitori di voler pilotarne uno da grande.

3 - Sempre mamma Catherine ha rivelato che a George piace stare in cucina, giocare con la farina e preparare torte e biscotti. Ma ciò che ama di più sono i pancake e la pizza.

4 - Il principe William a un ballerino junior alla BBC Radio 1’s Teen Awards ha raccontato che George è molto bravo a ballare esattamente come Lady Diana.

5 - Il principe William aveva dichiarato che, fino a sette anni, George non sapeva che un giorno sarebbe diventato re. "Ci sarà un tempo e un posto per parlare a George del suo futuro e insegnargli come adattarsi. Ma questo non è il momento: vogliamo solo mantenere un ambiente stabile e sicuro intorno a lui", aveva raccontato alla Bbc. Ma oggi George è pienamente consapevole del ruolo che avrà per la sua Nazione e per l'intero Commonwealth.

6 - George adora la bisnonna, la regina Elisabetta, anche se solo il primo anno di scuola ha scoperta davvero chi fosse: per lui era solo "Gan-Gan", vezzeggiativo di "grandmother". «George la chiama così da quando aveva due anni», ha raccontato Kate, «lei glielo lascia fare e gli lascia sempre un piccolo regalo quando andiamo a stare a Palazzo».

7 - La Royal Nanny Maria Borrallo ha rivelato che George ama andare in bicicletta, giocare con i cani ma soprattutto fare giardinaggio. Esattamente come nonno Carlo è un grande amante della natura e conosce già moltissime varietà di fiori e piante.