Crack Svb, ci sarebbe anche il conto di Harry e Meghan

L a coppia aveva presso la Silicon Valley Bank "tutti i suoi soldi": così emerge da una fonte vicina ai duchi di Sussex. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una grossa perdita

La Silicon Valley Bank era descritta dalla stampa come una delle migliori banche degli Stati Uniti, ma per il tracollo sono bastati pochi giorni. Venerdì 10 marzo la Svb è fallita e tra i depositi della banca californiana ci sarebbero persino i soldi di Harry e Meghan. Insomma, dopo le polemiche che hanno interessato i duchi di Sussex all'indomani della loro serie tv Netflix e dell'uscita di "Spare", per la coppia sembra non sia affatto un bel periodo. Sarà l'incoronazione di Carlo a riportare il sereno? Gli appassionati delle vicende Royals ci sperano.

Fallimento della Svb, coinvolti anche Harry e Meghan?

I tabloid d’oltremanica non hanno fatto in tempo a cambiare argomento che già si parla di loro. Ebbene sì, Harry e Meghan dominano la scena. Se prima hanno conquistato l’attenzione del mondo con rivelazioni e accuse, ora è il fallimento della Silicon Valley Bank a concentrare nuovamente l’attenzione attorno ai duchi di Sussex.

Il motivo? Secondo fonti vicine alla coppia, anche il principe e sua moglie avevano un conto aperto nella celebre banca americana. Dalle indiscrezioni emerse finora, infatti, dopo il trasferimento in California i due si sarebbero affidati alla Silicon Valley Bank su suggerimento di alcuni conoscenti. Alcune fonti fanno sapere che la coppia aveva depositato in banca “tutti i suoi soldi”. Da parte dei diretti interessati però tutto tace.

A quanto ammonta la perdita?

L’associazione sui depositi garantisce fino a 250mila dollari, una cifra che non risentirebbe del crack. Tuttavia, il capitale che i duchi di Sussex avevano affidato alla banca californiana sarebbe nettamente superiore (anche se non si conoscono i numeri esatti).

La parte che supera tale cifra non è coperta da garanzia e il rimborso sarà subordinato agli esiti delle procedure fallimentari, con perdite pressoché inevitabili. Insomma, oltre al danno la beffa.