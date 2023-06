Guerra aperta tra Costner e Christine: divorzio milionario

L 'attore premio Oscar alle prese con la separazione dalla seconda moglie. Sul piatto la mega villa in California e il mantenimento dei figli

Kevin Costner sarebbe alle prese con una separazione quanto mai turbolenta dalla madre di tre dei suoi figli, Christine Baumgartner.

La villa da sogno

Questione del contendere la lussuosa villa a Carpinteria, in California, dove entrambi vivevano prima della fine della loro relazione. Un complesso sulla spiaggia da 145 milioni di dollari che l'ex modella e designer di borse non avrebbe alcuna intenzione di lasciare.

Costner ha così deciso di portare in tribunale l'ex moglie per mancato rispetto degli accordi prematrimoniali. Stando a quanto riferiscono gli avvocati della star hollywoodiana, questi prevedevano l'abbandono della casa condivisa entro trenta giorni dalla richiesta di divorzio. Dal canto suo, Baumgartner afferma che Costner starebbe cercando di "cacciare" i loro tre figli in età scolare fuori di casa.

"Christine non si è trasferita, nonostante le molteplici richieste di farlo e nonostante le offerte di Kevin di aiutarla finanziariamente a trasferirsi in una nuova residenza", ha fatto sapere il team legale di Costner.

La partita di Christine

Baumgartner starebbe facendo pressioni per ottenere più soldi dalla separazione. Secondo l'avvocato divorzista di Costner, la potentissima Laura Wasser (suoi clienti Kim Kardashian, l'ex moglie di Arnold Schwarzenegger Maria Shriver, Johnny Depp, Angelina Jolie e Britney Spears), l'attore avrebbe già versato a Baumgartner 1,45 milioni di dollari, fra obblighi prematrimoniali ed extra.

Avrebbe inoltre garantito il mantenimento dei figli Cayden, 16 anni, Hayes (14) e Grace (12) facendo sapere, attraverso Wasser, di aver presentato una "proposta completa di mantenimento temporaneo per i figli e di tutte le loro spese. Per mantenere lo status quo finanziario dalla presentazione della petizione di divorzio". Avrebbe dato infine disponibilità a contribuire con 30.000 dollari al mese per una casa in affitto, anticipandone altri 10.000 per coprire i suoi costi di trasloco.

Riconciliazione impossibile

Che ogni speranza di riconciliazione sia praticamente ridotta al lumicino sono le ulteriori accuse di Costner secondo cui Baumgartner avrebbe addebitato sulla sua carta di credito servizi legali e un contabile forense per un valore di 95.000 dollari senza alcun preavviso.

Il divorzio più costoso di Hollywood

La richiesta di separazione presentata da Christine Baumgartner è arrivata a sei mesi dall'ultimatum dato al marito di lasciare il set di "Yellowstone", la popolare serie western girata in Montana che ha tenuto Costner lontano dalla famiglia per parecchio tempo.

Si tratta del secondo matrimonio naufragato per l'attore premio Oscar dopo quello con Cindy Silva. Nel 1994 Costner dovette versare alla ex 80 milioni di dollari, in quello considerato come uno dei divorzi più costosi di Hollywood.