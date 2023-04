Da Bocelli all’emoji: i dettagli sull’incoronazione di Carlo

R egno Unito, fervono i preparativi per l'incoronazione di Carlo III: dalle porcellane alle carrozze reali, ecco le ultimissime

È iniziato il conto alla rovescia verso il 6 maggio, giorno dell'incoronazione di Carlo III a Londra. Mentre il re ha presentato i nuovi colori e lo Stendardo del sovrano agli alfieri della Royal Military Academy Sandhurst, emergono nuovi dettagli in vista della sontuosa celebrazione, nuova pagina della monarchia del Regno Unito. Gli operai reali stanno preparando le carrozze che porteranno Carlo e Camilla da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster. Pronte anche le monete e le porcellane celebrative, mentre si completa la lineup del concerto a cui si esibirà anche Andrea Bocelli.

Incoronazione di re Carlo, le due carrozze reali

Durante gli eventi della giornata dell'incoronazione di re Carlo saranno utilizzate due carrozze: la Diamond Jubilee State Coach, che porterà il re e la regina a Westminster al mattino, e la Gold State Coach, che trasporterà i reali a Buckingham Palace dopo la cerimonia di incoronazione in un corteo ufficiale.

La Gold State Coach pesa quattro tonnellate ed è trainata da otto cavalli. Ha un'andatura piuttosto lenta e dovrebbe dare più tempo alla folla posizionata lungo il percorso per vedere il re e la regina appena incoronati. Entrambe le carrozze sono state utilizzate relativamente di recente per le celebrazioni del Giubileo della defunta regina Elisabetta, e sottoposte a regolare manutenzione da parte di personale che lavora per la Casa reale.

Monete celebrative in vendita dal 24 aprile

La Royal Mint, la Zecca britannica, ha rivelato la sua nuova gamma di monete celebrative. Le monete da 50 pence e da 5 sterline presentano il primo ritratto incoronato di Carlo. La sua realizzazione è durata diversi mesi, ed è stato disegnato dall'artista e scultore Martin Jennings. La corona che Re Carlo indossa nel disegno della moneta non sarà quella che utilizzerà il giorno dell'incoronazione. Le monete commemorative saranno messe in vendita il 24 aprile.

Porcellane pregiate per l'incoronazione di Carlo

Le porcellane ufficiali dell'incoronazione, commissionate dalla Royal Collection Trust, sono prodotte nelle famose manifatture di ceramiche di Stoke-on-Trent.

Novità emoji

All'insegna di antiche tradizioni, la cerimonia del 6 maggio lascerà spazio a qualche piccola novità. È il caso dell'emoji personalizzata, che riflette la prima incoronazione britannica dell'era dei social media: una corona stilizzata con il viola come colore predominante. Quella della Regina Elisabetta II è stata la prima incoronazione trasmessa in televisione 70 anni fa.

Andrea Bocelli al concerto per l'incoronazione

Anche Andrea Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo III. "Sono grato per questo ultimo inestimabile privilegio", ha scritto il cantante su Twitter. Oltre a lui, sul palco allestito nel parco del Castello di Windsor si esibiranno il 7 maggio anche i Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings.