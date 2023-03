Da Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtis: le 60enni da Oscar

L 'Academy stavolta premia il talento e non guarda all'età delle attrici. Statuette a Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis. Ecco le altre dive over 60 che hanno scritto la storia degli Oscar

"Non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età". Questa frase pronunciata da Michelle Yeoh durante la notte degli Oscar è destinata a entrare nella storia. Non soltanto perché a dirla è stata la prima donna asiatica a vincere la statuetta come "migliore attrice protagonista", ma anche perché è la sintesi perfetta di un concetto bellissimo: c'è sempre tempo per desiderare, sognare, vivere e perché no raggiungere grandi traguardi, al di là della mera età anagrafica. Accanto alla protagonista 60enne del pluripremiato "Everything Everywhere All at Once", c'è la conferma di un volto già iconico del cinema, Jamie Lee Curtis, che si è portata a casa la statuetta come migliore attrice non protagonista, sempre per la pellicola firmata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Il successo a sorpresa dei "Daniels"

Michelle Yeoh ha trionfato agli Oscar 2023 grazie alla sua interpretazione in "Everything Everywhere All at Once". Il film dei "Daniels" ha dominato questa edizione, vincendo 7 statuette tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Michelle Yeoh, classe 1962, interpreta il ruolo di una donna cinese americana, titolare di una lavanderia, che finisce in un mondo parallelo. L'opera dei visionari Daniel Kwan e Daniel Scheinert, si snoda fra avventura, azione, fantascienza e

dramma familiare.

Michelle Yeoh: "I sogni si realizzano"

Michelle Yeoh

"Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera, questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età", ha detto Michelle Yeoh ritirando il premio.

Dedica alle mamme: "Sono le super eroine"

L'attrice ha dedicato il premio "a mia madre, a tutte le mamme del mondo perché sono veramente loro le super eroine. La mia è in Malesia con la famiglia, vi voglio bene, ve lo porto a casa questo premio. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui stasera, alle mie figlie, alle mie figliocce, e grazie all'Academy. E' un sogno che si realizza".

La carriera della Yeoh e l'amore con Todt

Attrice malese di origini cinesi, Michelle Yeoh ha esordito nel mondo del cinema partecipando ad alcune pellicole del genere kung fu. La popolarità a livello internazionale è arrivata grazie a film come "Il domani non muore mai" di Roger Spottiswoode (1997) e "La tigre e il dragone" di Ang Lee (2000). È nota, inoltre, per il personaggio di Philippa Georgiou nelle prime tre stagioni di "Star Trek: Discovery". Michelle Yeoh è sposata con Jean Todt, ex AD della Ferrari ed ex presidente della FIA.

L'emozione di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha vinto l'Oscar 2023 per la migliore attrice non protagonista sempre per "Everything Everywhere All at Once". L'attrice statunitense, già Leone d'oro alla carriera nel 2021 alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, ha ritirato la prestigiosa statuetta visibilmente commossa. "Ho 45 secondi e ho promesso che sarei stata brava. - ha detto la star della saga di 'Halloween'. - Non sono qui da sola, ci sono centinaia di persone con me, i Daniels, la troupe, tutti quelli che hanno fatto questo film, il mio dream team: tutti abbiamo vinto questo Oscar. Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno sostenuto i miei film di genere: tutti noi abbiamo vinto questo Oscar. E a mia madre e a mio papà - Janet Leigh e Tony Curtis, ndr - tutti e due hanno avuto la nomination per categorie diverse".

Il talento va oltre l'età

Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis si vanno ad aggiungere alla lista di dive over 60 che hanno trionfato agli Oscar, nonostante Hollywood sia stata spesso accusata di mettere da parte le attrici una volta superata una certa età. Chissà che lo strano caso di "Everything Everywhere All at Once" non possa rappresentare un'inversione di tendenza anche su questo fronte.

Jessica Tandy vinse a 80 anni

Jessica Tandy

Fra le attrici che hanno vinto l'Oscar per la migliore attrice protagonista in età avanzata, merita senz'altro un posto di rilievo Jessica Tandy. Nel 1990, all'età di 80 anni, trionfò grazie alla sua memorabile interpretazione in "A spasso con Daisy".

La quarta volta di Katharine Hepburn

Anche la leggendaria Katharine Hepburn si aggiudicò la statuetta dell'Academy ben dopo i 60 anni. L'affascinante protagonista de "La regina d'Africa" vinse l'Oscar alla migliore attrice protagonista ben quattro volte in carriera: per "La gloria del mattino" (1934), "Indovina chi viene a cena?" (1968), "Il leone d’inverno" (1969) e "Sul lago dorato" (1981): avevà ben 74 anni quando girò quest'ultimo film struggente, accanto a un altrettanto indimenticabile Henry Fonda.

Meryl Streep nei panni della Thatcher

Meryl Streep

Meryl Streep è un'altra grande attrice che ha ampiamente dimostrato che l'età non è un limite, anzi. La protagonista de "La scelta di Sophie" ha vinto il suo terzo Oscar all'età di 62 anni per la sua interpretazione in "The Iron Lady", nel quale ha vestito i panni di Margaret Thatcher.

Julie Christie fra amore e Alzheimer

Julie Christie ha vinto l'Oscar alla migliore attrice protagonista nel 2008 per "Lontano da lei" all'età di 66 anni. Un altro film capolavoro che parla di un amore infinito e della malattia di Alzheimer.

Frances McDormand in "Nomadland"

Frances McDormand

Frances McDormand ha vinto il suo terzo Oscar all'età di 63 anni per "Nomadland". L'interpretazione potente di una donna che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande Recessione che ha interessato gli Stati Unita tra il 2007 e il 2013, decide di partire e lasciare la sua città, Empire, in Nevada.