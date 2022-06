Demi Moore: fidanzata e felice (finalmente) a 60 anni

L 'attrice e il suo nuovo fidanzato non si nascondono più: dopo un anno insieme Demi Moore ha pubblicato sui social alcuni scatti insieme a Daniel Humm rinomato chef svizzero che lavora a New York

Il nuovo fidanzato di Demi Moore

L'attrice Demi Moore, 60 anni a novembre, e Daniel Humm, 46enne chef svizzero del ristorante "Eleven Madison Park" di New York, sono usciti allo scoperto e, dopo oltre un anno di frequentazione, la star di "Ghost" e "Proposta Indecente" ha pubblicato sui suoi profili social scatti romantici con il fidanzato. Pare che a unire i due sia stata la comune passione per l'alimentazione vegana. Da anni Demi Moore segue una rigida dieta vegana cruda, mentre Daniel Humm ha eliminato dal suo locale pluristellato tutti i prodotti di origine animale (pensate che si servono 12 portate completamente vegane al prezzo fisso di 335 dollari!).

Lo chef Daniel Humm con Massimo Bottura a Milano nel 2015 in occasione dell'Expo

Demi Moore: le foto

Ecco 10 foto di Demi Moore:

Demi Moore, un passato altalenante

Insomma, scomparsa da un po' di tempo dal grande schermo, pare che ora Demi Moore abbia finalmente trovato un po' di serenità e amore. All'attrice gli affari di cuore non sono sempre andati bene, ma hanno comunque appassionato il mondo di Hollywood e dintorni visto che ha ben tre divorzi alle spalle. A 18 anni ha infatti sposato il musicista Freddy Moore, da cui ha divorziato nel 1985, mantenendone però il cognome. Dal 1987 al 2000 è stata sposata con l'attore Bruce Willis, da cui ha avuto tre figlie. E nel settembre del 2005 ha sposato l'attore Ashton Kutcher per separarsi nel 2011 e divorziare nel 2013. Ora ha ritrovato la felicità con Daniel Humm.

Demi Moore, l'amore tra le difficoltà

La notizia del nuovo amore arriva ad allietare un momento non semplice per l'allargata famiglia Moore-Willis: l'ex marito Bruce Willis, padre delle sue tre figlie Rumer, Tallulah e Scout, è stato costretto a lasciare la scena a 67 anni a causa dell’afasia. Si tratta di una grave patologia che causa la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio.

Secondo il Los Angeles Times, l'ex marito di Demi Moore Bruce Willis si stava preparando da tempo a questo momento, tanto che negli ultimi anni ha venduto più di una proprietà: «Ha scoperto di stare male tempo fa. Sapeva che quando la sua salute sarebbe peggiorata i suoi guadagni non sarebbero stati più quelli di una volta», ha spiegato l'insider. Sempre secondo quanto riporta il giornale californiano, il protagonista di "Die hard" era rimasto coinvolto in alcuni incidenti su set, che avevano fatto molto preoccupare registi e colleghi: aveva difficoltà a ricordare le battute durante le riprese e in alcune occasioni avrebbe manifestato segni di confusione mentale (ma nonostante ciò ci piace ricordare che ha girato quasi 20 film negli ultimi 5 anni!).

Con Ashton Kutcher un passato burrascoso

Se con Bruce Willis la diva ha mantenuto ottimi rapporti tanto da aver fatto persino da testimone al matrimonio dell'ex con la modella Emma Heming, con Ashton Kutcher invece è invece finita malissimo. Nella sua autobiografia, Inside Out, uscita poco prima del lockdown, l'attrice ha infatti accusato pesantemente il secondo marito di averla tradita e umiliata trascinandola più volte in rapporti sessuali a tre e di averla fatta ricadere nell'alcolismo.

Non sappiamo quanto di tutto ciò sia vero, ma quel che è certo è che, dopo il divorzio dall'attore, Demi Moore era caduta in una forte depressione che, unita all’abuso di alcol e droghe, l'aveva costretta al ricovero in un rehab (famose le foto in cui mostrava l'alopecia e la perdita dei denti dovuti al forte stress).

Sembrava che nel 2018 avesse ritrovato il sorriso, e l'amore, grazie a una donna (forse era stanca del genere maschile): la stilista serba Masha Mandzuka. All'inizio dello scorso anno le due risultavano ancora "fidanzate" ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto. E ora, a far battere il cuore della diva, sarebbe lo chef-star Daniel Humm.

Demi Moore con la stilista serba Masha Mandzuka

Bruce Willis, il grande amore

«In quei 12 anni di matrimonio ci sono alcuni dei momenti più belli della mia vita. Sicuramente è uno dei migliori tra i miei tre mariti»: la battuta pronunciata nel 2018 da Demi Moore durante il Comedy Central Roast davanti al suo ex marito Bruce Willis aveva sicuramente un fondo di verità. Nonostante abbiano divorziato nel 2000 i due, invidiatissima coppia d’oro di Hollywood negli anni Novanta, sono rimasti amici e continuano a frequentarsi, uniti dall’amore per le tre figlie (hanno persino trascorso tutti insieme il periodo del primo lockdown).

Demi Moore e Bruce Willis si erano conosciuti durante la prima del film del 1987 «Sorveglianza…speciale»: «Bruce insisteva sul fatto che tutto di me fosse bello: ha avvolto la mia paura e l'ansia nel suo amore», ha raccontato Demi nella sua autobiografia «Inside Out». E così, dopo quattro mesi Demi Moore e Bruce Willis sono convolati a nozze nella Little White Wedding Chapel di Las Vegas (la chiesa, per intenderci, dove si erano sposati anche Judy Garland, Paul Newman, Joan Collins, Frank Sinatra e Mia Farrow). Tre figli e 12 anni dopo, pochi giorni prima dell’uscita di "Armageddon", film cruciale per la carriera di Willis, nel giugno del 1998, la coppia annuncia la separazione con grande sorpresa di tutti.