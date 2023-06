Bruce Willis balla con l’ex moglie Demi Moore: fan emozionati

I l video postato sui social commuove i fan dell'attore, colpito da una forma di demenza frontotemporale ma circondato dall'amore della sua grande famiglia

La famiglia è la migliore cura per Bruce Willis. L'attore, affetto da una forma di demenza frontotemporale, è sostenuto dall'amore della sua famiglia allargata come dimostra l'emozionante video in cui balla con l'ex moglie Demi Moore.

La malattia di Bruce Willis

L'attore americano, 68 anni, sta combattendo con una forma di demenza frontotemporale. Lo scorso dicembre gli era stata diagnosticata l'afasia, un disturbo invalidante del linguaggio, a febbraio l'annuncio della famiglia: "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale". L'attore è stato vittima di una serie di ripetuti episodi di perdita di memoria e incapacità di restare vigile e attento ma ora, circondato dalla sua grande famiglia, sembra stare meglio.

Il tenero video di Bruce Willis e Demi Moore

In un tenero video postato sui social, lo vediamo felice in casa mentre in tuta e calzini si muove in una buffa danza in compagnia dell'ex moglie Demi Moore e di una delle loro tre figlie, Tallulah Willis. Accanto a loro anche uno dei cagnolini di famiglia.

La famiglia allargata di Bruce Willis

A girare il video forse è stata l'attuale moglie di Bruce Willis, l'ex modella Emma Heming che ha accolto a braccia aperte l'ex del marito e le loro figlie. Da quando è stata diagnosticata la malattia, la sua famiglia si è stretta attorno all'attore. Bruce ha 5 figlie. Tre avute con Demi Moore: Rumer, 34 anni; Scout, 31; e Tallulah, 29. Due con Emma Heming: Mabel, 11 anni, ed Evelyn, otto.

Il messaggio di Demi Moore

Una vera famiglia allargata la loro. Bruce e Demi sono sempre rimasti vicini nonostante il divorzio. Per la festa del papà in America, Demi Moore ha scritto: "Per sempre grata a te Bruce Willis per avermi dato queste tre bellissime ragazze. Adoriamo il nostro #girldad. Buona festa del papà!", con una dolce immagine d'archivio in bianco e nero.