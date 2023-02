R tl 102.5 e Donna Moderna insieme a Sanremo per parlare di musica, super ospiti e look. Appuntamento dal 6 febbraio tutti i giorni in radiovisione

RTL 102.5 E RADIO ZETA si trasferiscono a Sanremo per raccontare gli artisti, le serate, i retroscena della settimana musicale e televisiva più attesa dell’anno. «Tutti i programmi saranno dedicati al Festival e agli incontri con i 28 artisti in gara. Molti saranno trasmessi proprio da Sanremo, dalla postazione accanto all’Ariston e dall’Hotel Nazionale» racconta Federica Gentil), speaker con Angelo Baiguini di W l’Italia, in onda ogni giorno alle 11. «Anche Radio Zeta sarà protagonista. Sanremo è oggi un prodotto al quale la Gen Z presta molta attenzione, grazie ad Amadeus che lo ha ringiovanito».

Donna Moderna a Sanremo con RTL 102.5

Con Rtl 102.5 ci saremo anche noi di Donna Moderna per parlare di musica, super ospiti e look. Appuntamento dal 6 febbraio tutti i giorni in radiovisione dalle 13 con Rtl 102.5 News e Rtl.102.5 Play, e il 9 alle 7,30 in Non Stop News. Seguici!