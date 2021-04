Arriva Downton Abbey 2: ecco tutte le novità

È arrivata la conferma ufficiale: ora che l'Inghilterra esce dal lockdown iniziano anche le riprese del secondo film tratto dalla serie tv Downton Abbey

Con undici milioni di vaccinati, l'Inghilterra si appresta a riaprire i battenti di tutte le attività commerciali e a ritornare alla normalità entro il 21 giugno prossimo. C'è quindi grande attesa per la ripresa del settore cinematografico che con The Crown, Bridgerton e Downton Abbey si è preso una bella rivincita sugli eterni alleati-rivali americani. E proprio sulla serie ambientata al castello di Highclere, nel Berkshire (dove è nata e cresciuta Kate Middleton), ci sono grandi novità. Quella che prima era solamente una voce di corridoio, ora diventa una dichiarazione ufficiale: arriva infatti il secondo film tratto dalla serie di grande successo che ha per protagonista la famiglia Crawley.

INDIMENTICABILE IL CAST DI UNA DELLE SERIE PIU' VISTE

D'altro canto, come gli stessi attori della serie confermano, la forza di Downton Abbey sta proprio nel fatto che le storyline di tutti i personaggi lascino la porta aperta a continui sviluppi e colpi di scena. Come ha dichiarato Allen Leech (l'attore irlandese che interpreta Tom Branson) al The Hollywood Reporter: «Quello che amo di ciò che fa sempre Julian (Fellowes, sceneggiatore di Downton Abbey) è che quando sembra che stia finendo una storia, in realtà ne sta iniziando una nuova». Ed è proprio ciò che è accaduto con la serie tv e con il primo capitolo della saga che ha incassato 134 milioni a fronte di 25 giorni di produzione: un successo che merita di essere replicato.

Ma scopriamo quali sono le novità del secondo episodio cinematografico.

LADY VIOLET È LA DELIZIOSA DAME MAGGIE SMITH

Intanto sappiamo che la data di uscita è prevista, con tutta probabilità, a meno di ulteriori rallentamenti causati dalla pandemia, in concomitanza con le prossime feste natalizie.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Maggie Smith torna nei panni di Lady Violet Crawley ma sarà l’ultima volta per la Dama nei panni della matriarca della famiglia Crawley, un personaggio che interpreta dal 2010 quando la serie tv Downton Abbey debuttò con il primo episodio della serie.

Del resto il primo film di Downton Abbey ci ha lasciato con la notizia di una malattia che ha colpito Lady Violet, un brutto male che non le lascia ancora molto da vivere. Ma anche se non sappiamo ancora se nel secondo "capitolo" vedremo la dipartita di Violet, sappiamo per certo che c'è una new entry. Si tratta dell’attrice Nathalie Baye, una leggenda del cinema francese, al pari di Maggie Smith per il cinema inglese. Le due grandi attrici si incontreranno sullo schermo visto che la Baye interpreterà una vecchia amica di Lady Violet venuta a trovarla dalla Francia.

IL CASTELLO DI HIGHCLERE, NEL BERKSHIRE

Con Maggie Smith tornano anche Hugh Bonneville (Lord Grantham), Elizabeth McGovern (Lady Cora), Michelle Dockery (Lady Mary), Matthew Goode (Herny Talbot), Laura Carmichael (Lady Edith), Penelope Wilton (Isobel Crawley), Joanne Froggatt (Anna Bates), Jim Carter (l’ex maggiordomo Carson), Phyllis Logan (la signora Hughes), Brendan Coyle (il signor Bates), Allen Leech (Tom Branson) e Tuppence Middleton (Lucy Smith).

Senza contare gli altri attori del cast originale come Robert James-Collier (Thomas Barrow), Michael Fox (Andy), Lesley Nicol (la signora Patmore) e Sophie McShera (Daisy).

Ed è stato proprio Michael Fox, l’interprete del cameriere Andy a spoilerare a DigitalSpy che lui e Daisy potrebbero sposarsi.

Nessuno, però, si è lasciato sfuggire il più piccolo indizio su quello che possiamo aspettarci dal sequel di Downton Abbey.