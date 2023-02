L a quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti. Cantanti noti e meno noti interpretano vecchi e nuovi successi. Chi sono e cosa cantano

E dopo la terza serata, venerdì 10 febbraio è la serata dei duetti: il Festival di Sanremo 2023 si veste di memoria, celebrazioni e nostalgia. Attraverso l’interpretazione di grandi brani del passato, dagli anni ’60 a quelli più recenti, ogni artista presenta una canzone, portando sul palco un ospite speciale. Nomi molto noti, altri meno, ecco chi vedremo sul palco. E quali canzoni sentiremo.

Emma e Laura Marzadori con LAZZA

Emma Marrone è la cantante salentina che abbiamo visto su questo stesso palco l’anno scorso con il brano Ogni volta è così. 6 album pubblicati, film e serie tv, una docu serie su Prime Video.

Laura Marzadori è il primo violino del Teatro alla Scala di Milano che condivide con Lazza l’amore per la musica classica. Sul palco a Sanremo portano La Fine, il brano di Nesli, ricantato da Tiziano Ferro.

I Baustelle con COMA_COSE

Gruppo musicale indie rock, formatosi nel 1996 a Montepulciano. Il loro nome deriva dal tedesco e significa “lavori in corso”. La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini che nel 2008 aveva vinto il premio Tenco come miglior album dell’anno per Amen (con la loro canzone più famosa Charlie fa surf) sale sul palco dell’Ariston con gli amici Coma_Cose per una folle interpretazione di Sarà perché ti amo, il famosissimo brano dei Ricchi e Poveri

Don Joe e Biagio Antonacci con TANANAI

Don Joe è lo pseudonimo di Luigi Florio. Disc jockey e rapper, è storico producer dei Club Dogo. La sua carriera è iniziata nel 1993 e nel 2001 fonda i Club Dogo con Jake La Furia e Gué Pequeno. Ha lavorato con tanti nomi della scena italiana, da Marracash a Emma.

Biagio Antonacci non avrebbe bisogno di presentazioni. Cantautore e musicista di Milano, tra i più amati della scena pop italiana, conta quindici album in studio. Ha appena festeggiato trent’anni di successo di Liberatemi, uno dei suoi brani più famosi. Insieme a Tananai cantano Vorrei cantare come Biagio, di Simone Cristicchi

«Ho detto, quasi per scherzo, che sarebbe stato bello cantarla con Biagio Antonacci», ci aveva detto Tananai. «E poi con il mio team abbiamo capito che era una bella idea. Ringrazio Biagio».

Paolo Vallesi con I CUGINI DI CAMPAGNA

Cantautore italiano che negli anni ’90 diventava famoso anche al di fuori dell’Italia. Da Le persone inutili nel suo primo Sanremo, tra i giovani, nel 1991 a La Forza della Vita tra i big nel 1992, ha collaborato con tanti nomi della musica italiana, da Eros Ramazzotti allo stesso Biagio Antonacci citato qui sopra. Con I Cugini di Campagna ripercorre quel grande successo, celebrando con loro la carriera della band di Anima mia.

Elisa con GIORGIA

Elisa l’anno scorso era su questo palco da protagonista, arrivando seconda con O forse sei tu.

Quest’anno torna da ospite per Giorgia, l’amica con cui già nel 2001 aveva condiviso questo palco.

Cantano proprio le canzoni di quell’anno, Luce (tramonti a Nord Est) di Elisa e Di sole e di Azzurro di Giorgia, rispettivamente prima e seconda classificata.

Fedez con ARTICOLO 31

Fedez è tra i protagonisti di questa edizione, dal freestyle sulla nave Costa Smeralda e con il suo Muschio Selvaggio spostato su Rai Due con gli ospiti del Festival. Rapper, imprenditore, marito di Chiara Ferragni, protagonista a Sanremo con Francesca Michielin nel 2021 con il brano Chiamami per nome, classificato secondo.

Dopo la pace fatta con Ax (che aveva litigato anche con Dj Jad) la reunion d’amicizia è al completo. Insieme cantano un medley degli Articolo 31.

Lorella Cuccarini con OLLY

Conduttrice televisiva, showgirl, cantante, Lorella Cuccarini attualmente è impegnata dietro al banco dei professori di Amici di Maria De Filippi.

Sui social è diventato virale il video in cui insegna il balletto de La notte Vola a Olly che la canterà con lei. Il brano del 1988 era la sigla di apertura dello show Odiens, su Canale 5.

Eros Ramazzotti con ULTIMO

Eros Ramazzotti è l’artista italiano più amato all’estero. Nella sua carriera ha venduto più di 60 milioni di dischi e non si contano le sue hit.

Un’emozione per sempre è una delle canzoni preferite di Ultimo ed è anche per questo che lo ha invitato all’Ariston, per omaggiarlo di un medley delle sue canzoni. «Collego le canzoni di Eros a un momento di infanzia pura», ci aveva detto in conferenza stampa.

Izi con MADAME

Pseudonimo di Diego Germini, Izi è un rapper ligure che a 17 anni scappava di casa, iniziando a scrivere canzoni e sognare di poter vivere di musica. Si impone nella scena underground nel 2015, collaborando con Tedua, Sferaebbasta e Charlie Charles. Il suo ultimo album Riot è uscito nel 2020.

Canta con Madame Via del Campo di Fabrizio De André.

Salmo con SHARI

Maurizio Pisciottu è tra i nomi più importanti della scena musicale italiana. Rapper e produttore discografico da 67 dischi di platino e 41 oro. È a Sanremo in questi giorni, sulla nave Costa Smeralda e lo abbiamo visto esibirsi la prima sera, con tanto di tuffo in piscina con microfono in mano.

Torna ora sul palco con la sua fidanzata, dopo aver partecipato anche alla scrittura del brano che porta in gara. Insieme scelgono di cantare un medley delle più belle canzoni di Zucchero.

Sangiovanni con ARIETE

Ha raggiunto il successo partecipando all’edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2020. Le sue canzoni, da Gucci bag a Malibù sono immediatamente diventati successi radiofonici. Ha 20 anni, era nel cast di Sanremo nel 2021, con Farfalle e torna anche stasera (dopo aver cantato nella terza serata con Gianni Morandi) per interpretare con la sua amica Ariete Centro di gravità permanente, brano di Franco Battiato del 1981.

Carla Bruni con COLAPESCE DIMARTINO

Cantautrice, attrice e modella, oltre che moglie dal 2008 dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, Carla Bruni torna a Sanremo.

Arriva a Sanremo per cantare con i due artisti siciliani Azzurro, il brano di Adriano Celentano, riarrangiato in stile “fatato”. «La voce di Carla è perfetta perché è molto soffiata, delicata», ci ha raccontato Colapesce.

Iljard Sgarba con ANNA OXA

Violoncellista professionista, dj performer, Iljard Sgarba nasce a Tirana ed è noto in tutto il mondo per il suo violoncello. Anna Oxa lo sceglie per essere accompagnata nella reinterpretazione del suo brano Un’emozione da poco, presentato al Festival di Sanremo nel 1978.

Big Mama con ELODIE

Marianna Mammone è uno dei nomi femminili della musica italiana che fa dell’inclusione e antibullismo le sue tematiche principali. I suoi brani sono contro le discriminazioni, l’omofobia, l’odio. Portatrice di body positivity, nasce ad Avellino e canta per tutte le persone che si sentono sbagliate. Con Elodie porta sul palco American Woman di Lenny Kravitz.

Manuel Agnelli con GIANMARIA

Cantautore, polistrumentista, ex giudice di X Factor, ma soprattutto leader della band Afterhours che ha dominato la scena alternative rock degli anni ’90. Arriva a Sanremo per cantare con Gianmaria Quello che non c’è, uno dei brani più famosi del gruppo milanese.

Alex Britti con LDA

Classe ’68 il cantautore romano, nonché ottimo chitarrista, ha raggiunto il grande pubblico nel 1998 con il singolo Solo una volta (o tutta la vita), contenuto nell’album It.Pop. Nove album in studio, quattro volte a Sanremo, torna sul palco dopo 8 anni per cantare il suo brano Oggi sono io con LDA, il figlio di Gigi D’Alessio.

Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo con LEO GASSMANN

Rocker dalla carriera non riassumibile in poche righe, Edoardo Bennato arriva a Sanremo per cantare con Leo Gassman e ripercorrere la sua grande carriera con un medley di A cosa serve la guerra, L’isola che non c’è e Il rock del Capitan Uncino, canzoni collegate tra loro dalla voglia di opporsi a qualsiasi concetto di guerra. Il Quartetto Flegreo è invece un gruppo strumentale composto da quattro elementi, con viola, violoncello e primo e secondo violino, ad accompagnare il nuovo arrangiamento delle canzoni.

Arisa con Gianluca Grignani

A Sanremo in gara c’è stata sei volte, vincendo con Controvento nel 2014. Del 2021 invece la sua ultima partecipazione come ospite nella serata dei duetti. La cantante cresciuta nella provincia di Potenza e attualmente impegnata nel programma Amici di Maria De Filippi, torna sul palco accanto a Gianluca Grignani per reinterpretare la sua Destinazione Paradiso, brano del 1995.

Ditonellapiaga con COLLA ZIO

Volto rivelazione del 2022, in gara a Sanremo con Donatella Rettore e la loro Chimica, vincitrice della Targa Tenco come miglior primo album, Margherita Carducci torna all’Ariston per interpretare con la band milanese Salirò, di Daniele Silvestri.

Ditonellapiaga con Rettore nel 2022

Rose Villain con ROSA CHEMICAL

Rosa Luini, cantautrice milanese che a 18 anni si è trasferita a Los Angeles per studiare musica, è diventata nota per aver partecipato a brani di Salmo, Gué e Luché e ha appena pubblicato il suo primo album da solista Radio Gotham, ricevendo buoni apprezzamenti di critica. Con Rosa Chemical canta America, di Gianna Nannini.

Merk & Kremont con PAOLA E CHIARA

Duo di produttori di fama internazionale, negli anni hanno collaborato con tantissimi artisti italiani e non. Dopo aver prodotto Furore, il brano che Paola e Chiara portano in gara, salgono sul palco con loro per celebrare la carriera delle due sorelle, riproponendo un medley dei loro brani più famosi. Sarà un vero momento Festival!

Fasma con MR. RAIN

Tiberio Fazioli è l’artista romano dalla penna appuntita e grande intensità che abbiamo imparato a conoscere proprio sul palco di Sanremo, prima tra i giovani e poi tra i big. Del 2021 è la sua Parlami e torna sul palco per cantare con Mr. Rain Qualcosa di Grande, il brano di Cesare Cremonini.

Renzo Rubino con LEVANTE

Il cantautore pugliese vinceva nel 2013 il premio della critica Mia Martini tra i giovani di Sanremo. Nel 2014 cantava Ora tra i big e dal 2019 organizza Porto Rubino, una bellissima manifestazione itinerante, con concerti sul mare. Levante l’ha voluto con sé sul palco perché aveva bisogno di sentirsi al sicuro, guardando negli occhi un amico vero. Suonerà al piano, mentre lei canterà Vivere di Vasco Rossi.

Noemi con MARA SATTEI

La cantante romana che ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2022 con Ti amo ma non lo so dire, viene a Sanremo per accompagnare Mara Sattei in L’amour toujours di Gigi D’Agostino, brano del 1999.

Bnkr44 con SETHU

I Bnkr44 sono un collettivo di sette ventenni della provincia fiorentina di Villanova che prendono il nome da Bunker, il luogo in cui si incontravano per registrare la loro musica. Scoperti da Bombadischi, l’etichetta di Calcutta tra gli altri, tra cui Ariete in gara, hanno influenze punk. Cantano insieme a Sethu Charlie fa surf dei Baustelle, presenti sul palco, in questa serata, con i Coma_Cose

Kingdom Choir con MARCO MENGONI

Il Kingdom Choir è un coro gospel inglese nato nel 1994 grazie alla direttrice d’orchestra Karen Gibson. Con base a Londra, dopo vent’anni di attività, è diventato famoso per aver cantato al matrimonio di Megan e Harry. Accompagnano Marco Mengoni sulle note di Let it Be, il brano dei Beatles del 1970.

Michele Zarillo con WILL

Cantautore e musicista dà inizio alla sua carriera nel 1979 e raggiunge la popolarità nel 1987 partecipando a Sanremo tra le Nuove Proposte. Nella sua carriera ha venduto più di due milioni di dischi, pubblicando dieci album. Cinque giorni, presentato a Sanremo nel 1994, rimane uno dei suoi brani più famosi. Lo canta con Will.

Le Vibrazioni con i MODÀ

Abbiamo visto la rockband milanese composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda sul palco del Festival di Sanremo nell’edizione del 2022. Cantavano Tantissimo. Le Vibrazioni tornano per cantare il loro brano del 2003, Vieni da me, con i Modà.