Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri

F ra l'ex velina e il chirurgo americano è finita. La Canalis ha chiesto il divorzio. La coppia è sposata dal 2014

Il matrimonio fra Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico Brian Perri è finito. Dopo quasi dieci anni insieme, l'ex showgirl ha chiesto il divorzio per "differenze inconciliabili". Lo rivela il sito di "People", precisando che la richiesta è stata depositata mercoledì a Los Angeles, città nella quale l'ex velina si è trasferita da diversi anni.

Il matrimonio nel 2014 ad Alghero

Secondo gli atti giudiziari ottenuti da "People", Elisabetta Canalis ha addotto differenze inconciliabili come motivo della separazione dal chirurgo, sposato il 14 settembre 2014 ad Alghero. Nell'agosto di quell'anno, parlando con "Us Weekly" della relazione con Perri e del loro imminente matrimonio, Eli aveva dichiarato: "Ho incontrato un uomo di 46 anni che non si è mai sposato e non ha figli, una rarità". E a proposito dell'anello di fidanzamento regalatole dal chirurgo, aveva detto: "È l'anello più bello che abbia mai visto. Brian l'ha disegnato. Ci ha messo il cuore e l'anima".

L'affidamento di Skyler Eva

La 44enne ha avuto da Brian Perri una figlia, Skyler Eva, che oggi ha sette anni. La Canalis avrebbe chiesto al tribunale l'affidamento congiunto della bambina. L'ex showgirl non avrebbe intenzione di tornare a vivere in Italia, evidentemente per stare con la figlia e consentire al padre di vederla di frequente. Pare che la Canalis abbia deciso di restare a vivere a Los Angeles, lasciando l'abitazione condivisa negli ultimi anni con Brian Perri. Nei giorni scorsi la modella è stata raggiunta a Los Angeles dalla mamma Bruna.

Gli aspetti economici

Non sarebbero state ancora affrontate le questioni mantenimento né la divisione dei beni, temi che potranno essere definiti in seguito o comunque discussi nel corso del processo di divorzio.

I grandi amori di Elisabetta Canalis

La modella italiana, prima del matrimonio con Brian Perri, ha avuto una relazione di due anni - dal 2009 al 2011 - con George Clooney. La notizia della rottura fra la sarda e l'attore americano fu data attraverso una dichiarazione congiunta in cui si parlava di una separazione "difficile e molto personale". "È stato un momento difficile per me - aveva confidato la Canalis alla rivista 'Chi' diversi mesi dopo -. Quando perdo qualcosa trovo sempre un buon motivo per andare avanti… mi butto nel mio lavoro. È l'unica cosa a cui posso aggrapparmi". Nei primi anni Duemila, l'ex velina ha avuto una relazione con l’allora calciatore dell'Inter Christian Vieri.

Il flirt con il campione di kickboxing

Di recente si è parlato di un nuovo flirt fra l'ex showgirl e il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. La 44enne, appassionate di questo sport, è stata paparazzata a Milano insieme all'atleta durante la settimana della moda appena conclusa. Cimpeanu, classe 1993, è nato in Romania ma ha vissuto in Italia fin da piccolo. Tre volte campione del mondo di kickboxing e una volta campione d’Italia, fa anche il personal trainer. Spesso i due si sono allenati insieme, sia in Italia che negli Stati Uniti, come testimoniano foto e video pubblicati sui rispettivi profili social.