Kevin Costner divorzia dopo 19 anni di matrimonio

" Differenze inconciliabili" sarebbero alla base della richiesta di divorzio presentata dalla moglie di Costner. Lo rivela il sito Tmz

Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner divorziano dopo quasi 19 anni di matrimonio. Lo ha annunciato al "New York Post" un portavoce dell'attore, Arnold Robinson. "È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio", si legge nel comunicato.

Costner-Baumgartner, il "sì" nel ranch in Colorado

Kevin Costner e Christine Baumgartner, modella e designer di borse, avevano iniziato a frequentarsi nel 1998 e si erano poi sposati nel ranch di lui in Colorado nel 2004. Hanno tre figli, Cayden Wyatt (15 anni), Hayes Logan (14) e Grace Avery (12).

"Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile", conclude il comunicato.

"Differenze inconciliabili" alla base della richiesta di divorzio

Secondo quando raccolto dal sito Tmz, sarebbe stata Christine Baumgartner, 49 anni, ad avanzare la richiesta di divorzio indicando "differenze inconciliabili" e chiedendo l'affidamento congiunto dei bambini.

Alcune fonti avrebbero confidato al sito Radaronline di quanto Christine fosse stanca delle lunghe assenze di Kevin Costner, impegnato per mesi nel Montana sul set della serie di successo "Yellowstone".

Sei mesi dopo l'ultimatum lanciato al marito di lasciare il cast, Baumgartner avrebbe dunque preso la sua decisione. "La sua pazienza stava iniziando a logorarsi", ha rivelato un'amica della donna asserendo di quanto le riprese avessero "creato un buco nella loro vita familiare".

Kevin Costner, due matrimoni e sette figli

Quello con Christine Baumgartner è il secondo matrimonio per Costner, 68 anni, star vincitrice di Oscar ed Emmy per la serie televisiva "Yellowstone" e film come "Balla coi lupi", "Guardia del corpo" e "Bull Durham - Un gioco a tre mani".

Dal 1978 al 1994 Costner è stato sposato con l'attrice Cindy Silva dalla quale ha avuto tre figli: Annie, che ora ha 39 anni, Lily, 36, e Joe, 35. Tra i due matrimoni l'attore ha poi avuto un altro figlio, Liam, 27 anni, dalla relazione con l'attrice Bridget Rooney.