Emily Ratajkowski, sposa imbronciata per Versace

L a casa di moda con la Medusa punta ancora su Emily Ratajkowski per la collezione Primavera/Estate 2023

E' ancora la bellezza imbronciata di Emily Ratajkowski a interpretare lo stile Versace. La modella americana, protagonista della nuova campagna della maison, ha pubblicato su Instagram alcuni "dietro le quinte" che la vedono indossare un lungo abito da cerimonia di seta con tanto di velo. Una sposa in viola in versione "gothic-chic", che annuncia la campagna per la collezione Spring/Summer 2023.

Emily Ratajkowski "dea gotica"

La collezione Primavera/Estate della casa di moda con la Medusa vede protagonista una "dea gotica oscura" e la Emily Ratajkowski è perfetta per il ruolo. "Ho sempre amato la donna ribelle. - ha dichiarato Donatella Versace - Una donna sicura di sé, intelligente e un po' diva. Indossa pelle, borchie e denim sfrangiato, e possiede una spiccata personalità da potersi permettere di abbinarli allo chiffon, al jersey, e persino ad una tiara! È forte e indipendente, bellissima e consapevole di esserlo. È una dea della libertà".

"Diva controcorrente"

"Il nero, il viola ed il fuchsia sono i colori presenti nella collezione, per un insieme di look high-glamour e taglienti, da diva controcorrente", si legge nella presentazione della collezione Spring/Summer 2023 della casa fondata da Gianni Versace. Emily Ratajkowski, 31 anni, impersona l'immagine di donna determinata, indipendente e ribelle, in linea con la concezione di Donatella Versace.

Abito di seta viola per Emily Ratajkowski

Neo single, interpreta una sposa anticonvenzionale, forte e allo stesso tempo sensuale, che incede con passo deciso tra i passanti di una location urbana. L'abito, di seta viola ha uno spacco vertiginoso e un'ampia scollatura. Il velo da sposa sfoggiato dalla modella Usa è impreziosito da una luminosa tiara decorata con la tipica greca di Versace. Per l'occasione, Emily Ratajkowski è stata immortalata da Mert & Marcus, il duo composto da Mert Alas e Marcus Piggot. Il vestito era già stato sfoggiato in passerella da Bella Hadid al Versace Fashion Show della Milano Fashion Week Womenswear Primavera/Estate 2023 del 23 settembre scorso.

Chi è Emily Ratajkowski

Nata a Londra il 7 giugno 1991, Emily Ratajkowski è figlia di una professoressa e di un pittore di origini polacche. Cresce in California e frequenta per un anno la UCLA - l'Università della California di Los Angeles - ma poi decide di dedicarsi alla professione di modella. Raggiunge la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone "Blurred Lines" di Robin Thicke. Il suo debutto da modella avviene nel 2015, quando sfila alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, alla settimana della moda di Parigi per Miu Miu e alla settimana della moda di Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace. Ha creato una propria linea di costumi da bagno, Inamorata. Nel 2014 debutta come attrice nel film "L'amore bugiardo - Gone Girl", diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck.