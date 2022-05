Gigliola Cinquetti all’Eurovision 2022

E cco tutto ciò che dovete sapere sull'Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale più atteso di sempre, che si terrà a Torino a partire dal 10 maggio. Sabato 14 invece il gran finale con la proclamazione del vincitore

Eurovision 2022

Si scaldano i motori per l'Eurovision Song Contest 2022, il festival musicale internazionale che quest'anno, dopo la gloriosa vittoria dei Maneskin a Rotterdam a maggio 2021, si terrà in Italia. A Torino, precisamente. La città della Mole Antonelliana, infatti, ha vinto il ballottaggio fra alcune tra le più belle location di diverse zone d'Italia che si erano candidate ad ospitare la mitica rassegna.

Organizzata dall'European Broadcasting Union, la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico e con Rai come "emittente ospite", questa edizione vedrà la partecipazione di ben 40 Paesi e l nostro tricolore sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano "Brividi", che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival di Sanremo.

Una lunga tradizione: le origini di Eurovision

Forse l'Italia sta imparando ad apprezzare solo ora l'Eurovision, ma la manifestazione musicale ha un'antica storia che affonda le sue radici nel lontano 1956, anno della prima edizione. Non lo avreste mai immaginato vero? L'obiettivo con il quale il "Gran Premio Eurovisione della Canzone" è nato, era puramente ricreativo: l'Europa, infatti, usciva dalla Seconda guerra mondiale e aveva una gran voglia (e diritto) di tornare a cantare e alleggerire gli animi. A organizzarlo, per la prima volta a Lugano, erano tutti gli Stati membri dell'Unione europea di radiodiffusione.

Uno spettacolo itinerante in cui ogni Paese faceva una selezione interna di cantanti per determinare il proprio rappresentante al Gran Premio Eurovisione della Canzone. E in Italia si è deciso di "utilizzare" il Festival di Sanremo per selezionare l'esponente italiano. Insomma, chi esce vincitore dal palco dell'Ariston viene automaticamente ammesso all'Eurovision. Non solo, perché negli ultimi anni è stata persino ufficializzata la scelta del brano da portare in gara: ad esempio Mahmood e Blanco sono tenuti a gareggiare con "Brividi", la canzone con la quale hanno vinto il Festival di Sanremo.

A partire dal 1975, il meccanismo del voto, infine, prevede che gli elettori assegnino una serie di punti da 1 a 8, poi 10 e infine 12 alle canzoni di altri paesi, con il favorito che riceve gli ormai famosi punti douze. Dal 1997 è stato introdotto poi il televoto, così che anche il pubblico a casa abbia l'opportunità di votare la canzone preferita tramite SMS.

Gigliola Cinquetti dal debutto a Eurovision

Gigliola Cinquetti porta di nuovo la sua "Non ho l'età" all'Eurovision. Sabato 14 maggio, una delle più famose rappresentanti della canzone italiana, dopo quasi sessant'anni dalla sua vittoria, tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo. Anche se solo come ospite. A 16 anni, quando si chiamava ancora Eurofestival, l'aveva vinto appunto con la sua mitica canzonetta. Era il 1964. Dieci anni dopo è arrivata seconda dietro gli Abba e nel 1991 è passata alla conduzione assieme a Toto Cotugno.

«Quello che provo è un sentimento di gratitudine. È una gioia per me ricantare Non è l’età, dà significato al mio percorso artistico. In fondo, tutto è cambiato e nulla è cambiato», ha raccontato l'artista all'Ansa.

«Quella ragazzina non mi lascia un istante. Ha preteso molto impegno e molto lavoro. È stata una ragazza molto esigente, insoddisfatta, curiosa, sempre alla ricerca di nuove interpretazioni della realtà. Non voleva neanche il successo, ma la realizzazione del proprio talento che pensava davvero di avere. Ma non l’ho mai odiata (semmai la odiavano gli altri, perchè gli haters sono sempre esistiti), e continuo a portarla con me».

E poi ancora: «È un peccato che per un po' l’Italia abbia prestato poca attenzione all’Eurovision: è un evento unico che raggiunge una vastità di pubblico impressionate. E come Sanremo ha saputo rinnovarsi. Ed è importate perchè mette in comunicazione mondo diversi e apparentemente lontani».

I presentatori di Eurovision 2022

L'Eurovision Song Contest 2022 è condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. E non hanno certo bisogno di presentazioni. La Pausini è l'artista discografica italiana più apprezzata al mondo tanto che lo scorso anno ha vinto quattro Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e ha ricevuto una storica nomination agli Oscar!

Alessandro Cattelan è uno dei volti più conosciuti della nostra televisione: conduttore e autore di programmi come E poi c'è Cattelan e Da Grande. E Mika, il cantautore libanese-britannico che dal suo singolo di debutto Grace Kelly non si è più fermato tanto che, dopo l'Eurovision, sarà in tournée in tutto il Nord America.

I Maneskin vincitori della scorsa edizione

«Dopo un anno di clamorosi successi, i Maneskin, vincitori dell'Eurovision 2021, tornano a brillare sul palco dell'Eurovision». Annunciata così la presenza della band ormai famosa in tutto il mondo dopo aver spopolato in America facendo da supporter al concerto dei Rolling Stones, sul palco della finale del 14 maggio, direttamente dal Pala Alpitour dove il gruppo si esibirà per la prima volta live con la loro ultima canzone "Supermodel" (già disponibile dal 13 maggio).

Eurovision: i cantanti in finale

Come detto l'Italia sarà in finale con Mahmood e Blanco che cantano Brividi. Ma in una nuova e aggiornata versione. Come mai? Il regolamento dell'Eurovision Song Contest ha reso necessario la riduzione del testo: i brani in gara, infatti, non devono superare il tempo di 3 minuti e il loro brano durava invece 3:19 minuti nella versione origiinale di Sanremo.

Anche il nostro Achille Lauro sarà presente all'Eurovision, però gareggerà per la Repubblica di San Marino: lo scorso febbraio, infatti, il cantante ha vinto con "Stripper" la prima edizione di "Una Voce per San Marino".

Poi ci saranno i cugini francesi con Alvan & Ahez, la Germania con Malik Harris che canta Rockstars, il Regno Unito con Sam Ryder che canta Space man e infine la Spagna con Chanel che canta SloMo.

Dove vedere l'Eurovision

Ogni serata dell'Eurovision Song Contest va in onda in prima serata su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e con la partecipazione di Carolina Di Domenico. La diretta, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.