Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi a Venezia

C on una cerimonia blindatissima per 160 amici la campionessa e il coach, insieme dal 2018, hanno scelto la chiesa di San Zaccaria in Laguna per giurarsi amore eterno. Raffinatissima in bianco ha conquistato tutti

Una delle più grandi nuotatrici della storia e la prima e unica donna a essere salita 8 volte su un podio mondiale nella stessa disciplina (i 200 stile libero) si è sposata. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo coach dal 2014, si sono giurati amore eterno il 27 agosto nella splendida cornice di Venezia. L'ex campionessa di nuoto ha scelto la chiesa di San Zaccaria, a pochi passi dal centro della città lagunare per convolare a nozze (con 45 minuti di ritardo).

Un abito da sogno

Abito semplice. Bianco candido e senza troppi fronzoli, arricchito solo da un gigante fiore bianco tra i capelli sciolti con morbide onde (in stile Carrie Bradshaw) e un lungo velo in tulle con ricami che copre addirittura lo strascico. E' arrivata camminando tra le calli di Venezia nel suo Nicole Cavallo (e occhiali da sole bianchi ovviamente) e ha poi raggiunto la chiesa accompagnata dalle sue damigelle, tutte in rosa antico. La Divina per il giorno del sì ha scelto la semplicità e ha incantato tutti. Commosso il suo papà che si è messo a piangere nel vederla. È stato don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, oggi a Montebelluna (Treviso), a sposare Federica e Matteo Giunta, visto che sacerdote conosce l'ex nuotatrice fin da bambina e l'ha sempre seguita con affetto.

Festeggiamenti e viaggio di nozze

La cena e il party dopo la cerimonia religiosa - organizzati da Enzo Miccio - si terranno presso il JW Marriott Venice Resort & Spa, sull'esclusiva e blindatissima isola delle Rose, mentre per la prima notte di nozze, la Divina e suo marito hanno optato per il romanticissimo Grand Hotel Danieli, dove a novembre Giunta le aveva fatto la fatidica proposta di matrimonio.

«È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo», aveva raccontato la Pellegrini a Verissimo. «Ormai stiamo insieme da quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti».

Niente regali ma donazioni

Dopo i due giorni di festeggiamenti - un dettaglio importante che dà il polso della sensibilità degli sposi: la coppia ha chiesto agli invitati di non fare regali ma di contribuire con donazioni a due Onlus che stanno loro particolarmente a cuore - Federica e Matteo partiranno per un lungo viaggio di nozze negli Stati Uniti.

L'ufficialità dopo Tokyo 2020

In lacrime dopo la sua quinta e ultima finale olimpica, Federica Pellegrini aveva annunciato al mondo intero l'amore per il compagno di vita e (allora) allenatore Matteo Giunta. «Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa», aveva raccontato l'ex campionessa veneta parlando del 40enne che la seguiva dal 2014. Un rapporto professionale, almeno inizialmente, che coinvolgeva anche Filippo Magnini, l'ex fidanzato di Federica per circa sei anni e cugino del coach. Un'amicizia speciale che poi si è trasformata in qualcosa di più profondo.

«Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo», aveva detto tra le lacrime la campionessa senza troppi giri di parole. In realtà da tempo circolavano voci sulla coppia - si dice che proprio la fine della storia con Magnini sia arrivata a causa di Giunta - ma fino a Tokyo 2020 i due non avevano mai rotto il riserbo.

Gli amori di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, oltre che per i suoi record nel nuoto, è sempre stata protagonista sulle pagine dei magazine di gossip per i suoi amori chiacchierati: prima la storia con Luca Marin, "rubato" alla collega e rivale francese Laure Manaudou, lasciato poi per il bel Filippo Magnini, mollato, a sua volta per il coach Matteo Giunta.