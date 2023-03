Fedez, un anno dalla diagnosi di tumore: «La mia paura più grande»

U n anno fa Fedez confidò sui social network di avere un tumore. Oggi torna a riflettere sulla diagnosi e sulle paure che scatenò in lui. E rivela che, più che l'idea di morire, a tormentarlo era il pensiero dei suoi figli

«L’anno scorso, in questo esatto giorno, mi trovarono un raro tumore al pancreas. Ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo». Così Fedez ha ricordato su Instagram la diagnosi che gli ha sconvolto la vita. Lo ha fatto pubblicando una sua foto insieme ai suoi due adorati bambini, Leone, che compirà 5 anni il prossimo 19 marzo, e Vittoria, 2, avuti con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez, dal tumore alla crisi con Chiara Ferragni

Una diagnosi terribile. Dopo aver scoperto il tumore, Fedez si confidò con i suoi follower, piangendo. Il rapper fu inondato da una marea di messaggi di supporto e amore. Il 23 marzo, il giorno del primo compleanno di Vittoria, l'intervento al San Raffaele di Milano, fortunatamente riuscito. Un sollievo per i Ferragnez, anche se da allora niente è stato più come prima.

La malattia ha lasciato ferite importanti nel rapper e nella sua famiglia. Ferite che sono esplose con vigore nelle scorse settimane, dopo la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Il bacio ormai famosissimo tra Fedez e Rosa Chemical è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenando una crisi di coppia, ma anche la furia degli haters sui social network, con tutto il seguito di conseguenze che cose del genere si portano dietro.

I nuovi problemi di salute

La separazione in casa con la moglie: per un po' di tempo Fedez ha dormito sul divano. I gossip su una crisi irrisolvibile. I primi segnali di distensione e, come un fulmine a ciel sereno, le nuove paure sulla salute di Fedez. Scatenate da una serie di video dove il rapper appariva balbuziente. Poi, la spiegazione: «Per quanto privilegiato io possa essere, è stato un evento molto traumatico e solo oggi mi rendo conto di non essermi preso cura della mia salute mentale», ha raccontato il cantante su Instagram. Ha aggiunto: «Mi sono affidato agli psicofarmaci, che ho cambiato nel tempo, fino a usarne uno che per me era proprio sbagliato».

Ipa 1 di 6 - L'immagine condivisa da Fedez a un anno dalla diagnosi di tumore. Con lui, i figli Leone e Vittoria. Ipa 2 di 6 - Chiara Ferragni e Fedez, la crisi di coppia è ormai passata. Ipa 3 di 6 - I Ferragnez: Fedez, Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Ipa 4 di 6 - Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023. Ipa 5 di 6 - Fedez con Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Ipa 6 di 6 - Il nuovo look di Fedez: capelli castani e rasati per celebrare la sua rinascita dopo il tumore e la crisi con Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez: la crisi è finita

Sospeso di colpo il farmaco, invece che gradualmente come avrebbe dovuto, Fedez ne ha subito le conseguenze. «Ora non sono al cento per cento, ma va meglio. Voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia», ha spiegato il rapper, smentendo le voci di una crisi con sua moglie. La quale, in seguito, ha confermato: «È stata durissima. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c’è anche per me, e a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta, ma una necessità».

La solidarietà dei fan sui social network

Nei giorni scorsi, Fedez ha dato un taglio ai suoi capelli. Il rapper è apparso sui social network con i capelli colore castano naturale (prima era biondo) e rasati. Agli occhi dei fan, il cambiamento è sembrato come un voler celebrare la sua rinascita dopo e settimane e mesi terribili.

Le parole sulla grande paura che i suoi figli, una volta grandi, non si ricordassero più di lui, hanno commosso molti follower. «Ti capisco», ha commentato una fan, «è la mia stessa paura. Solo che, a distanza di un’anno, per quello che ho mi sento continuamente tormentata da questa paura. Desidero solo veder crescere le mie bambine».

Fedez, gli haters ancora lo attaccano

In tanti, però, lo stanno criticando. Gli haters continuano a pubblicare commenti cattivissimi contro di lui. Lo accusano di essere un privilegiato, di avere potuto operarsi in tempo solo perché è famoso, che sua moglie non lo ama più e che lui sfrutta i figli per raccogliere consensi. Per fortuna, c'è anche chi si mostra solidale. «Capisco benissimo quella che è stata la tua paura», gli ha scritto una fan, «la stessa di mio marito. Infatti, oggi a distanza di dieci anni dalla sua scomparsa, la sua più grande gioia, Letizia, che oggi ne ha 17 di anni, non ricorda più il suo volto, nonostante foto, video eccetera, e questo fa malissimo. Sono felice per te, per voi, ma soprattutto per i tuoi bimbi. Per fortuna tante storie finiscono bene».