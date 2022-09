Festival di Venezia: i look più belli giorno per giorno

D al 31 agosto al 10 settembre si svolge la 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: attesi sul tappeto rosso della Laguna grandi nomi del cinema internazionale tra artisti, registi e divi

La 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia finalmente ha preso il via. A ufficiare la serata di apertura del Festival lagunare che ha sfoderato come primissimo film White Noise di Noah Baumbach, è stata la madrina Rocìo Munoz Morales che ha indossato un Giorgio Armani black and white che però non ha suscitato l'effetto-wow previsto.

IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5

Lo stile del red carpet inaugurale

Stile sottotono esattamente come la sorprendente special guest Hillary Clinton, che si è presentata in caftano azzurro baby e pantofole (i maligni sui social si sono chiesti se avesse sbagliato Lido: che pensasse di andare in vacanza a Portofino?). Anche Catherine Deneuve - la grande attrice francese è stata omaggiata con il Leone d’Oro alla carriera - è sembrata un po' "sottotono" seppur vestita in seducente rosso: la bella di giorno è ancora lei?



Tra le presenze più ammirate dell'opening sicuramente Mariacarla Boscono (ma esclusivamente per il suo nude look), e la splendida presidente di giuria Julianne Moore che ha osato un abito impalpabile realizzato in micropaillettes colorate e corsetteria a vista: sexy, ma elegante e non volgare. Decisamente un punto vincente per Hollywood.

Ipa 1 di 7 Ipa 2 di 7 Ipa 3 di 7 Ipa 4 di 7 - Caterine Deneuve e Hilary Clinton Ipa 5 di 7 Ipa 6 di 7 Ipa 7 di 7

I beauty look delle celeb

In Laguna le star non hanno mancato di rubare flash e catturare l’attenzione con make-up e acconciature ad alto tasso di seduzione e creatività. A partire dalla madrina dell’evento, Rocío Muñoz Morales, che ha battezzato il tappeto rosso con una chioma effetto wet e uno sguardo completamente bold (replicato da moltissime celebrity come Elisa Sednaoui o Emma Chamberlain), con palpebre vestite da polveri color antracite, smokey eyes grafici per occhi magnetici ed extra dark, tocchi di luce su guance e naso e labbra delicatamente glossate.

IPA 1 di 3 - Rocío Muñoz Morales IPA 2 di 3 - Elisa Sednaoui IPA 3 di 3 - Isabeli Fontana



Sulla stessa scia anche Isabeli Fontana che ha anticipato i trend dell’autunno-inverno puntando tutto sul wet look, seguita a ruota da una grintosa Grace Elizabeth. La più chic? Sempre Julianne Moore col suo long-bob ramato, fermato da un elegante fiocco nero a scoprire un volto dolce e naturale messo in risalto da palpebre leggermente "sporcate" di un ombretto shiny che richiama i toni dell'abito.

Le star attese in Laguna

Ipa 1 di 13 Ipa 2 di 13 Ipa 3 di 13 Ipa 4 di 13 Ipa 5 di 13 Ipa 6 di 13 Ipa 7 di 13 Ipa 8 di 13 Ipa 9 di 13 Ipa 10 di 13 Ipa 11 di 13 Ipa 12 di 13 Ipa 13 di 13

Tra il 31 agosto e il 10 settembre sono attesi in Laguna moltissimi divi di Hollywood come Penelope Cruz e Javier Bardem o Cate Blanchett (in concorso con il film Tár incentrato su Lydia Tár ritenuta una delle più grandi direttrici d’orchestra viventi) e Hugh Jackman. C’è grande curiosità anche per l'esordio sul red carpet nelle vesti di coppia di Harry Styles e Olivia Wilde. Ma la più attesa è, senza dubbio, la cubana Ana De Armas, protagonista del film Blonde ispirato alla vita della diva delle dive: Marilyn Monroe. La pellicola, in concorso a Venezia 79, è già finita al centro delle polemiche perché “colpevole” di aver romanzato fin troppo la biografia dell’attrice ma, la giovane ex fidanzata del neo sposo Ben Affleck, è certamente la più somigliante di tutte le attrici che l'hanno riportata sullo schermo e riuscirà a far rivivere la straordinaria Marilyn anche se per poche ore. Tra le celebrity che calcheranno il red carpet saranno a Venezia anche Tilda Swinton e Laura Dern. Quest’ultima è protagonista di The Son, film in gara che la vede al fianco di Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

Rocío Muñoz Morales, la madrina di Venezia 79

Ipa 1 di 8 Ipa 2 di 8 Ipa 3 di 8 Ipa 4 di 8 Ipa 5 di 8 Ipa 6 di 8 Ipa 7 di 8 Ipa 8 di 8

Rocío Muñoz Morales, modella e attrice spagnola, con impegno, determinazione, sacrifici e soprattutto riservatezza e silenzio, ha dimostrato negli ultimi anni il suo valore aggiudicandosi il ruolo di madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un ruolo che prima di lei era stato affidato a donne del calibro di Kasia Smutniak, Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Maria Grazia Cucinotta, Isabella Ragonese, Alessandra Mastronardi, Serena Rossi e Anna Foglietta (solo per citarne alcune).

Nata a Madrid nel 1988, Rocío ha trovato la sua America in Italia, conquistando, oltre che il cuore di Raoul Bova, anche il pubblico del Belpaese. Il fascino non manca di certo alla trentaquatrenne dal sex appeal latino mai sopra le righe. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda rubando fin da subito i dettami dell'eleganza essenziale; solo dopo è esplosa come attrice in diverse serie Tv, film e spettacoli teatrali, e infine anche come conduttrice a Le Iene e a fianco di Carlo Conti al Festival di Sanremo nel 2015 avvolta in creazioni couture di Alberta Ferretti, Roberto Cavalli e Giorgio Armani. E proprio quest'ultimo, che l'ha vestita in più occasioni, accompagna Rocío con il suo stile unico e raffinato in due creazioni Armani Privé sul red carpet veneziano.