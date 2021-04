Quanto ci manca Sailor Moon

L’annuncio arriva direttamente da Netflix Italia: Sailor Moon è pronta a tornare sui nostri schermi. Il 3 giugno arriva infatti Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il film diretto da Chiaki Kon uscito lo scorso inverno in Giappone. L’anime sarà diviso in due parti e seguirà le Sailor mentre crescono ed esplorerà l’amore tra Chibi-Usa e Helios. Come spiega la sinossi del film, le ultime avventure delle guerriere Sailor inizieranno in aprile, quando i fiori di ciliegio di Tokyo sono in fiore, e la capitale giapponese è in un’atmosfera festiva, mentre celebra il più grande eclisse di sole del centennio.

Mentre la nuova luna oscura il sole e gradualmente ne offusca la luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, che è in cerca dell’ancella scelta che possa spezzare il sigillo del Cristallo d’oro. A quel punto, una banda misteriosa chiamata il Dead Moon Circus appare in città, con il piano nefasto di scatenare incarnazioni da incubo come i Lemuri, per appropriarsi della leggendario cristallo d’argento e conquistare la luna e la terra, poi l’interno universo.

Per chi negli anni Novanta era bambino la trama rievoca ricordi dolcissimi, di pomeriggi passati su Italia 1 a seguire le avventure delle guardiane Sailor, a disegnare i loro look alla marinaretta e a ripetere gli slogan improbabili (Potere della luna, vieni a me!) che utilizzavano per combattere i loro nemici. La scelta di Netflix di puntare su Sailor Moon non sembri strana: rientra nella strategia del colosso dello streaming, che ha decisamente puntato sulla popolarità raggiunta dal genere nell’era digitale, frutto di un successo non certo nuovo.

Basta infatti pensare all’acquisizione dei diritti sul catalogo dello Studio Ghibli, disponibili sulla piattaforma da gennaio 2020, che ha riacceso l’interesse – o meglio, li ha fatti conoscere un nuovo pubblico – verso i classici senza tempo creati da Hayao Miyazaki, o al successo di anime come Demon Slayer, uno dei film più visti del 2020, o di Jujutsu kaisen – Sorcery Fight, di cui i ragazzi su TikTok imitano i look e le battute. Non è un caso che Netflix abbia annunciato che nel 2021 saranno lanciati 40 nuovi titoli anime. La saga di Sailor Moon, prodotta da Toei Animation dal 1992 al 1997 e arrivata in Italia proprio nel ’97, è per per i Millennial che oggi hanno superato i trenta una vera madeleine. Ne sono una riprova gli account nostalgici su Instagram come @nocontextsailormoon, dove alle immagini della serie sono associate frasi tra l’ironico e il malinconico: a giugno ci troveremo tutti a guardare le nostre amate guerriere, scettro della Luna alla mano.