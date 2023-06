Jennifer Lawrence pronta per riprendere “Hunger Games”

L 'attrice ha confessato la sua nostalgia per "Katniss", l'eroina interpretata in tutti e 4 i capitoli della leggendaria saga campione di incassi

Jennifer Lawrence sogna di tornare ad essere la "Katniss" di "Hunger Games". A pochi mesi dall'uscita del prequel della saga, "La ballata dell'usignolo e del serpente", l'attrice premio Oscar ha confessato a Variety la sua nostalgia per la "Ragazza di fuoco", il suo personaggio nella quadrilogia che le ha regalato il successo mondiale.

La nostalgia di Jennifer Lawrence per "Katniss"

"Oh, mio Dio, assolutamente!", ha esclamato Jennifer Lawrence quando le è stato chiesto se avrebbe voluto interpretare ancora quel personaggio, l'eroina con l'arco e le frecce che fa di tutto per vincere gli "Hunger Games" ma non perde mai la sua umanità. "Se ci fosse un modo per far tornare Katniss nella mia vita, direi sì al cento per cento". Una risposta che fa sperare i fan della quadrilogia a un seguito.

La saga diventata leggenda

I quattro capitoli di "Hunger Games" sono tratti dai romanzi post apocalittici di Suzanne Collins. Nel cast hanno recitato Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Woody Harrelson oltre a Jennifer. Il primo film, uscito nel 2012, è stato diretto da Gary Ross, mentre i successivi tre da Francis Lawrence. I film hanno battuto i record di incassi dal 2012 al 2015, guadagnando più di 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Non si vedeva una fortuna simile di una saga dai tempi di Harry Potter.

Il successo di Jennifer Lawrence

L'attrice statunitense, nata il 15 agosto 1990, è legata a due saghe dal successo internazionale, "X-Men" e "Hunger Games". Ma ha interpretato anche ruoli drammatici, come nel film "Il lato positivo", con cui ha vinto il suo primo Oscar.

Il prequel di "Hunger Games"

C'è grande attesa intanto per il prequel di Hunger Games, "La ballata dell’usignolo e del serpente", in uscita nelle sale il 17 novembre 2023. Il nuovo lavoro racconterà l’ascesa al potere di Coriolanus Snow come dominatore di Panem e includerà interpreti come Viola Davis, Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Hunter Schafer.