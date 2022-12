Francesca Fagnani: la giornalista co-conduttrice del Festival di Sanremo

L a conduttrice del programma Belve su Rai2 sarà co-conduttrice in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato a sorpresa Amadeus a Viva Rai2 ospite di Fiorello: «Che serata farò? A saperlo…», scherza la giornalista

«Felicissima, emozionata. Amadeus mi ha chiamata e me l'ha proposto e io ho detto subito sì con grande felicità». Con queste parole la giornalista Francesca Fagnani commenta l'annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2023 come co-conduttrice di una delle serate del festival al fianco di Amadeus che conferma la notizia durante la prima puntata di Viva Rai2 con l'amico di sempre Fiorello.

«Orgogliosa di far parte di un momento televisivo così importante, dopodiché non so ancora nulla, nemmeno in che serata andrò in onda». Ma fa subito un complimento al padrone di casa: «Mi piace moltissimo il lavoro che Amadeus sta portando avanti: ha rinnovato il Festival e riportato al centro la musica con scelte musicali accompagnate da grande successo». E poi confessa la sua paura più grande scherzando: le scale del Teatro Ariston. «Porto 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi».

Ma chi è Francesca Fagnani?

Romana, classe 1978, è giornalista da una ventina d'anni. Dopo la laurea in Lettere con dottorato in filologia dantesca all'Università la Sapienza di Roma, nel 2001 ha iniziato la sua carriera in Rai, nella sede distaccata di New York. La sua "palestra" professionale ha visto come istruttori Giovanni Minoli e Michele Santoro e dal 2018 è la padrona di casa del temutissimo salotto di "Belve" dove, dietro una scenografia minimal e pochi fronzoli, ci sono studiate domande irriverenti a personaggi famosi dello spettacolo, dell'attualità e della politica. Insomma: l'essenza del giornalismo: l'intervista.

Il fidanzato Enrico Mentana

Da quasi dieci anni Francesca Fagnani è fidanzata con Enrico Mentana. Nonostante lui sia un vero e proprio "monumento" del giornalismo italiano, conferma di non aver mai usato in alcun modo la popolarità del compagno per trarne un qualche vantaggio: «Non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male». E ora è arrivata perfino a Sanremo insieme a Chiara Ferragni e Gianni Morandi - che sicuramente opzionerà per una puntata del suo "Belve". La giornalista porterà certamente sul palco, oltre allo spettacolo, anche tanta attualità e cultura!