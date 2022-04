I l cantautore Francesco Gabbani invita all’impegno per l’ambiente e alla gioia di vivere. Con lo show su Rai 1 Ci vuole un fiore e il nuovo album Volevamo solo essere felici

Francesco Gabbani conduce Ci vuole un fiore

Grazie a un fiore, che ispira uno spettacolo, e alla felicità, che tutti sogniamo, la primavera di Francesco Gabbani profuma di «profonda leggerezza», come dice lui stesso. L’8 aprile il cantautore toscano, due volte vincitore al Festival di Sanremo, conduce in prima serata su Rai 1 - affiancato da Francesca Fialdini - Ci vuole un fiore.

Lo show riecheggia nel titolo una celebre canzone degli anni ’70 di Sergio Endrigo ed è una sfida accattivante: «Vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’emergenza ambientale unendo divertimento e autorevolezza, musica e scienza, risate e riflessioni» anticipa Gabbani. Per questo il parterre di ospiti sarà ampio e variegato: da cantanti come Massimo Ranieri e Ornella Vanoni a economisti come Carlo Cottarelli. «L’invito rivolto a persone di ogni età è di amare e aiutare il Pianeta. Anche con piccole scelte quotidiane».

Un suo gesto green? «Faccio in modo scrupoloso la raccolta differenziata ma ho scoperto che molti non la fanno. Io, se vedo una bottiglietta abbandonata su un prato in montagna o anche in strada in città, divento triste».

Il nuovo album di Francesco Gabbani

Risuona invece di emozioni positive il titolo del nuovo album di Francesco Gabbani che debutta il 22 aprile: Volevamo solo essere felici (il brano omonimo è uscito l’11 marzo). «Credo che l’idea costante dietro ogni nostra azione sia proprio la voglia di raggiungere la felicità. E ammettere che desideriamo “solo” essere felici è un modo per sottolineare la tenerezza racchiusa in questa aspirazione».

Per il tour bisognerà invece aspettare l’autunno: «Lascerò gli “enta” ed entrerò negli “anta” (compie 40 anni a settembre, ndr) salendo su un palco». Non c’è stagione in cui Gabbani non ci regali entusiasmo, con ironia e poesia.