I funerali del principe Filippo di Edimburgo

L a regina Elisabetta ha voluto rispettare tutti i desideri dell'amato principe consorte per il saluto finale. Niente funerali di stato, né celebrazioni ufficiali ma solo la famiglia e la sua Land Rover

L’ultimo saluto al principe Filippo è programmato per sabato 17 aprile alle ore 15 nella cappella di St. George presso il castello di Windsor e inizierà con un minuto di silenzio. Nonostante Londra si appresti, proprio nel week end, a riaprire i battenti della maggior parte delle attività commerciali, tra cui gli amati pub, per rispettare le linee guida dettate dalle norme anti-Covid, potranno presenziare solo 30 persone ai funerali, che significa un decimo della Royal Family al gran completo. Solo i familiari stretti quindi ad accompagnare il feretro durante il breve e intimo corteo all'interno dei confini del castello più amato da Elisabetta e Filippo.

Il duca di Edimburgo aveva pianificato personalmente da tempo il suo addio alla Nazione e, proprio secondo le sue istruzioni, che ha scritto a 75 anni e mai più modificato, un Range Rover Defender è stato trasformato dai tecnici e meccanici del Corps of the Royal Electrical and Mechanical Engineers per trasportare la bara realizzata in quercia inglese e avvolta nel suo stendardo personale, con la spada e il cappello di ufficiale di Marina, l’altro suo grande amore.

«Quando morirò, mettetemi nel baule del Land Rover e portatemi a Windsor», ha scritto Filippo che ha chiesto che siano i Royal Marines, di cui era Capitano Generale ad avere l'onore e l'onere di portare a spalla il feretro. Ad officiare la funzione sarà come previsto l’arcivescovo di Canterbury, ma Filippo ha voluto dire la sua anche sul sermone e sulla durata della predica che non dovrà essere, in alcun modo, più lunga di otto minuti.

Il principe Filippo verrà quindi sepolto presso i Frogmore Gardens all'interno della proprietà del castello di Windsor (dove riposano anche la regina Vittoria e il principe Alberto) ma, secondo l'Evening Standard, quando la regina morirà, sarà trasferito con lei nella cappella commemorativa di re Giorgio VI.

Ai funerali saranno quindi presenti solamente i membri senior della famiglia reale, a cominciare ovviamente dai quattro figli: Carlo (secondo il Times sarà proprio lui a ricordare il padre con un elogio funebre), Anna, Andrea ed Edoardo. Ognuno prenderà posto insieme al proprio nucleo familiare dove saranno presenti ovviamente anche gli otto nipoti, mentre la Regina siederà da sola.

Elisabetta II per l'occasione, e per evitare di mettere in imbarazzo il nipote Harry e il figlio Andrea, che alle esequie sarebbero stati gli unici "uomini reali" senza uniforme militare, visto che hanno perso il diritto d'indossarla il primo causa Megxit, il secondo per via dello scandalo Epstein, ha rotto una tradizione secolare. Sua Maestà ha infatti deciso che tutti devono presentarsi in «morning coat with medals or day-dress», ha fatto sapere la Regina senza ammettere repliche.

Intanto, ad uno ad uno, tutti i figli e i nipoti del Duca di Edimburgo hanno salutato l'amato papà e nonno sui social con commoventi ricordi e foto inedite. Come quella postata sul profilo Instagram di William e Kate. La Duchessa di Cambridge ha infatti pubblicato uno scatto realizzato da lei stessa nel 2018 in cui ritrae Elisabetta e Filippo a Balmoral con sette dei loro dieci bisnipoti (undici se pensiamo alla secondogenita di Harry e Meghan in arrivo).

Il ritratto perfetto del principe Filippo, nonno della Nazione, cui tutti i sudditi ora danno l'estremo saluto.