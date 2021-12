Gli abiti da sposa più belli indossati dalle star nel 2021

I l Covid ha cancellato molti sì nel 2020 così il micro-matrimonio, intimo ed elegante, è diventato ufficialmente la modalità per convolare a nozze e in questo 2021. Ecco le celebrity che l'hanno scelto e gli abiti da sposa più belli

Dopo lo stop forzato dalla pandemia da Covid del 2020, le celebrity nel 2021 hanno ripreso a convolare a nozze. Gli innamorati desiderosi di andare all'altare hanno però scelto cerimonie più intime ed eleganti e, il più delle volte, in luoghi appartati o addirittura nelle proprie dimore.

Ecco i matrimoni e soprattutto gli abiti fiabeschi che nel 2021 hanno fatto sognare!

Il 24 luglio la bellissima nipote della principessa Diana, Lady Kitty Spencer, si è sposata a Frascati, vicino a Roma, indossando non uno, ma ben cinque abiti disegnati da Dolce&Gabbana appositamente per il suo matrimonio con l'imprenditore Michael Lewis. Ma il suo vestito da sposa in pizzo bianco di ispirazione vittoriana resterà uno tra i più belli della storia insieme a quello di Grance Kelly e Kate Middleton.

È firmato Ralph Lauren l'abito da sposa indossato da Lily Collins per il suo matrimonio con Charlie McDowell in Colorado. Anche l'attrice di Emily in Paris ha optato per un vestito in pizzo con maniche lunghe, collo alto e taglio a sirena impreziosito da ricami floreali. Con tanto di mantello con cappuccio che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Il 15 maggio, nella sua casa di Montecito, Ariana Grande ha detto sì all'agente immobiliare Dalton Gomez. Vera Wang ha realizzato il suo abito da sogno, mantenendo una promessa fatta al Met Gala di qualche anno fa. La cantante ha indossato un abito a colonna in seta charmeuse bianco giglio con un elegante spacco sul retro.

La cantante Gwen Stefani ha sposato Blake Shelton (incoronato da People uomo più sexy del Pianeta) in un abito tradizionale di Vera Wang e con un velo ricamato con il nome di Blake e quelli dei suoi figli. Ma per il ricevimento ha indossato una minigonna, sempre di Vera Wang con corsetto, stivali da cowboy a spillo e calze a rete. Inconfondibile stile rock!

Anche Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto la discrezione celebrando il proprio matrimonio in gran segreto con rito civile e pochissimi invitati intimi il 5 giugno a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Entrambi gli sposi sono stati vestiti da Giorgio Armani: lei con un abito bianco in pizzo macramé romantico, prezioso e unico.

L'11 novembre 2021 Paris Hilton ha detto sì a Carter Reum, imprenditore conosciuto nel 2019. L'ereditiera più famosa d'America ha celebrato il suo matrimonio nella tenuta di famiglia a Bel Air, Los Angeles, in un abito da sposa di Oscar de la Renta in tulle e pizzo con ricami floreali e un lungo velo in tulle di sei metri.

Il 2021 è stato l'anno del sì anche per Miriam Leone e Paolo Carullo. Mariagrazia Chiuri ha disegnato per lei un abito da sposa firmato ovviamente Christian Dior Haute Couture con gonna in organza, lungo velo e ricami a mano che richiamavano le spighe di grano della Sicilia: l'attrice di Diabolik si è infatti sposata nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli in provincia di Ragusa.

La top model Lara Stone e l'immobiliarista David Grievson si sono goduti una soleggiata cerimonia a luglio. Indossava un abito di Tephi, il marchio di abiti fondato da Francesca Grievson, la sua nuova cognata.

La modella Jasmine Tookes non ha dovuto pensare allo stilista per il suo look da sposa: Zuhair Murad. «Ho voluto che fosse lui a realizzare il mio abito dal momento in cui sono entrata nella sua prima sfilata di alta moda», ha detto a Vogue. Ha detto sì in un abito senza tempo con un corpetto di pizzo e uno spettacolare strascico fiabesco.