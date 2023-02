Gravidanza “eterna”? Aurora Ramazzotti spiega perché

G iunta all'ottavo mese, Aurora Ramazzotti racconta con la consueta autoironia di sentirsi un vero e proprio "elefante". E fa una riflessione su questa attesa che pare infinita…

"Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi… È corretto? No. Non ne dura 9, ma 10 e vi dirò il perché": Aurora Ramazzotti non perde la voglia di ironizzare su tutto. In questo caso sui tempi della sua gravidanza, che le paiono infiniti...

L'ironia di Aurora Ramazzotti

"È successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e pensare: 'ma questa quando ca… partorisce?!'", si chiede la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle sue storie di Instagram, ammettendo di sentirsi "un elefante".

"La gravidanza dura 10 mesi"

L'influencer spiega sui social perché la sua gravidanza sembra veramente eterna. Innanzitutto Aurora cita un motivo fisiologico. "Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi… - dice la figlia di Michelle -. E’ corretto? No. Non ne dura 9, ma 10 e vi dirò il perché". "Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine, quello del parto. Quattro settimane al mese per dieci fa 40. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Quindi questo vuol dire che a volte sono pure 10 mesi o addirittura 10 e mezzo…".

"La mia gravidanza brutalmente spoilerata"

A questo conteggio, si aggiunge il fatto che la notizia della gravidanza della 26enne è stata data con largo anticipo dai media, ben prima dell'annuncio ufficiale che - per scaramanzia - si dà solitamente almeno dopo il terzo mese. "Non dimentichiamoci poi - afferma Aurora - che la mia gravidanza è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto".

Quando partorirà Aurora Ramazzotti?

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza attendono la nascita del loro piccolo, un maschietto, tra la fine di marzo e i primi di aprile. Il nome del bebé è ancora top secret.