Grey’s Anatomy 18 arriva su Disney+ : cast e anticipazioni

L’appuntamento con le storie inedite del medical drama è per il 27 ottobre su Disney+ mentre per la programmazione in chiaro della 17 stagione il debutto su La7 è fissato per lunedì 1° novembre con tre episodi a sera

Per la prima volta nella sua storia longeva, Grey’s Anatomy trasloca in streaming su Disney+ a partire da mercoledì 27 ottobre. La serie dei record creata da Shonda Rhimes, dopo ben 17 anni, abbandona la storica "location" italiana sui canali Fox di Sky per approdare su Disney+ a un mese esatto dalla prima visione negli Stati Uniti (la première si è infatti tenuta il 30 settembre scorso).

Pandemic edition

Negli otto episodi (l'ultimo andrà in onda il prossimo 11 gennaio) del medical drama più seguito di sempre, i fan assisteranno ad una complicata stagione già ribattezzata "pandemic edition" dove ad essere portato in scena «un mondo post-pandemico che incarna le nostre speranze per il futuro», come si legge nella frase che precede le puntate della nuova stagione. Insomma, un po' la realtà che viviamo quotidianamente. Solo che oltre alle sfide che i medici si troveranno a fronteggiare in corsia, nel Grey Sloan Memorial Hospital si intrecceranno anche gli amori e le relazioni degli amati protagonisti.

Come ricorderete, nella scorsa stagione abbiamo detto addio a Andrew DeLuca (l'italoamericano Giacomo Gianniotti) e a Tom Koracick (Greg Germann) ma, grazie all’escamotage della spiaggia-limbo nel sogno di Meredith Grey, abbiamo anche rivisto personaggi del passato che non sono mai stati dimenticati dai milioni di fan della serie: da Derek Shepherd, il Dottor Stranamore a George O’ Malley, dal Dottor Bollore Mark Sloan ad April Kepner e Lexie Grey. Anche in questa 18esima stagione assisteremo ad altri ritorni di interpreti che nelle passate stagioni hanno contribuito al successo di Grey's Anatomy.

Grandi ritorni e nuovi ingressi

Certamente, come hanno già ampiamente svelato i diretti interessati sui social, il rientro più atteso è quello di Kate Walsh, la rossa Addison Montgomery-Shepherd, prima moglie del dottor Stranamore.

Sarà della partita anche il chirurgo traumatologo Megan Hunt (interpretata da Abigail Spencer), sorella di Owen.

E non scordiamoci della dottoressa Ellis Grey, leggenda della chirurgia ma soprattutto mamma di Meredith (morta nella lontana terza stagione del drama).

Un altro ritorno che sta facendo discutere è quello di Nick Marsh, l’affascinante chirurgo salvato proprio dalla dottoressa Grey durante la stagione numero 14. Ai tempi qualcuno aveva persino pensato a una storia d’amore tra i due ma, forse, gli sceneggiatori non erano molto convinti visto che il suo personaggio scomparve improvvisamente e misteriosamente dalla trama. Che sia finalmente l'ora nella puritana Seattle di un bel triangolo amoroso tra Meredith, Cormac e Nick?

Ad "allietare" gli sguardi femminili arriva in corsia anche l'affascinante Alan Hamilton, a cui presta il volto Peter Gallagher (avete presente il Sandy Cohen di The OC?). Il Dottor Hamilton diventerà un personaggio chiave nelle vite di Meredith ed Ellis Grey, ma dovrete essere voi a scoprire perché…

Qualche anticipazione (allerta spoiler)

La stagione si apre con il crossover e spin-off di Station 19 dove l'intera città di Seattle festeggia la rinascita dopo l’incubo pandemico; Owen e Teddy finalmente si sposano; la storia d’amore di Link e Amelia arriva al capolinea; e Meredith inaugura un centro specializzato in memoria della mamma Ellis presso la Mayo Clinic, in Minnesota, dove il dottor Hamilton le propone di entrare a far parte di un importante squadra di lavoro che studia la cura per il Parkison.

Tante quindi le novità per una 18esima stagione che si preannuncia scoppiettante. Difficile oggi pensare di poter fare a meno di storici personaggi come Meredith Grey, Miranda Bailey o Richard Webber, presenti fin dal pilot del 2005!