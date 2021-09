Grey’s Anatomy: Kate Walsh annuncia su Instagram il suo ritorno

L a dottoressa Montgomery torna al Grey Sloane Memorial Hospital: dopo le richieste dei fan e i rumor delle scorse settimane arriva la conferma ufficiale. Sui social con tanto di video e balletto che fa impazzire i follower

Torna nel più famoso ospedale televisivo, Kate Walsh, ossia la dottoressa Addison Forbes Montgomery, l'interprete del chirurgo neonatale, nonché ex moglie di Derek Shepherd alias Dottor Stranamore. Di cui tutte (o quasi) siamo state innamorate. La conferma è arrivata con un simpaticissimo video su Instagram, direttamente dalla protagonista della 18esima stagione del medical drama più longevo. «Sono entusiasta di tornare a casa da Shonda, Ellen e dal resto di questo incredibile cast. Aspettate di vedere cos’ha in serbo questa stagione!», ha scritto la rossa attrice californiana.

Così, dopo questa "bomba" sganciata dalla ABC, i fan, che erano già sull'attenti e che da mesi chiedevano un po' di adrenalina col ritorno in corsia della frizzante dottoressa, si sono scatenati in applausi virtuali e ricordi della fredda e rancorosa Addison che, negli anni, è riuscita però a farsi amare moltissimo (forse perché nel tempo il suo personaggio si è addolcito?).

Ma voi vi ricordate della prima volta di Kate Walsh al Grey Sloane Memorial Hospital, una volta solo Seattle Grace?

Imperfetta, arrogante ma molto brava in quello che faceva, la Dottoressa Montgomery ha fatto il suo epico debutto in scena nel finale della prima stagione di Grey's Anatomy sorprendendo la dolce e "innocente" Meredith (Ellen Pompeo) ancora ignara che il suo amore per il bel Derek Shepherd (Patrick Dempsey) potesse essere minacciato da una moglie di cui neanche immaginava l'esistenza.

L'attrice ha recitato nella serie per la seconda e la terza stagione per poi "trasferirsi", nel 2007, nello spin-off Private Practice, altro amatissimo medical drama, andato in onda per sei stagioni fino al 2013. Nonostante avesse un bellissimo studio medico a Los Angeles, Addison non disdegnava, durante gli anni di Private Practice, di tornare ogni tanto nella fredda Seattle. Ma era dal penultimo episodio dell'ottava stagione che non aveva più messo piede nei corridoi dell'ospedale della West Coast.

Getty Images 1 di 15 Getty Images 2 di 15 Getty Images 3 di 15 Getty Images 4 di 15 Getty Images 5 di 15 Getty Images 6 di 15 Getty Images 7 di 15 Getty Images 8 di 15 Getty Images 9 di 15 Getty Images 10 di 15 Getty Images 11 di 15 Getty Images 12 di 15 Getty Images 13 di 15 Getty Images 14 di 15 Getty Images 15 di 15

Insomma, ennesima sorpresa per i fedelissimi che dopo 17 anni ancora continuano a sintonizzarsi sulle "onde" dell'ospedale, ma anche per chi la serie l'ha abbandonata da un pezzo ma è rimasto affezionato ai personaggi storici come il chirurgo neonatale e ginecologa.

Non sappiamo esattamente quale circostanza riporterà la dottoressa Montgomery a Seattle né se è pronta nuovamente a rimettere le radici al Grey Sloan Memorial Hospital perché Kate Walsh è in realtà impegnata anche in altre due serie tv, The Umbrella Academy, dove interpreta la perfida The Handler, e Emily in Paris.