Basta un frullato per accelerare il metabolismo in menopausa?

M irtilli, cacao, avocado, basilico santo (usato in Ayurveda) e un preparato vegetale: ecco gli ingredienti di un frullato che sembra sia capace di riattivare il metabolismo in menopausa. È l'ultima idea dell'attrice Gwyneth Paltrow

Con un video pubblicato su Instagram, l'ex attrice, ora imprenditrice, Gwyneth Paltrow, sempre alla ricerca di nuovi stratagemmi per invogliare le sue "seguaci" ad acquistare i suoi prodotti, ha raccontato come realizzare un frullato in grado di attivare il metabolismo e di attenuare i sintomi caratteristici della menopausa. Niente più vampate, sudorazione e sbalzi ormonali? A sentire l'attrice di Sliding doors questo mix sarebbe davvero miracoloso. Dobbiamo crederci oppure è solo marketing?

Si tratta di un estratto concentrato di cannella e di basilico santo, un'erba tradizionalmente usata nell’Ayurveda per gli effetti equilibranti e anti-stress. Poi mirtilli, cacao, avocado e un preparato vegetale: «Questa super polvere è vegana, non contiene glutine né soia, non è Ogm, è paleo-friendly e keto-friendly. Se combinata con una dieta equilibrata e un costante esercizio fisico sostiene il metabolismo». Noi consigliamo comunque, nonostante il test della bionda californiana sembri funzionare benissimo, a suo parere, di consultare uno specialista per affrontare al meglio il delicato periodo della menopausa.

Era stata proprio Gwyneth Paltrow, un paio di anni fa, a spingere tutte le colleghe attrici a fare coming-out e rivelare di essere in menopausa cercando di superare un tabù alquanto odioso: «Mi chiamo Gwyneth Paltrow, ho 46 anni e sono in perimenopausa», aveva raccontato la diva sul suo sito Goop in una video-confessione in cui raccontava la sua esperienza con gli effetti negativi di questo periodo e spiegava come la menopausa goda da sempre di una pessima reputazione mentre necessiti invece di un'attiva operazione di rebranding.

«Quando entri in perimenopausa provi molti cambiamenti. Io sento aumentare la sudorazione, gli sbalzi ormonali e i cambi di umore, tipo che sei improvvisamente furiosa e non capisci perché», spiega la star che aggiunge come «Nella nostra società non abbiamo un grande esempio aspirazionale di donne in menopausa. Ricordo quando mia mamma è entrata in menopausa: un passaggio che è stato vissuto come un grosso problema, anche dalle persone intorno a lei».

L'attrice è sempre in prima fila nel dare una mano alle donne per comprendere i cambiamenti, incoraggiarle ad accettare se stesse e "godere" del momento che si sta vivendo. E se nel 1999 Gwyneth Paltrow ha vinto il Premio Oscar per Shakespeare in Love, oggi dovrebbero darle la statuetta d'oro per le idee geniali. O quantomeno commerciali.

Partita qualche anno fa con le sue ormai mitiche uova vaginali che avrebbero dovuto migliorare l'equilibrio ormonale, l'ex attrice si è poi lanciata nel provocatorio mercato dell'e-commerce con candele al profumo di vagina e orgasmo. Ovviamente andate a ruba per 70 Euro nel giro di poche ore. E poi i suoi seguitissimi rimedi naturali contro l'intestino pigro (la sua giornata inizia con un cucchiaio di olio di cocco biologico crudo e acqua tiepida), l'insonnia oppure la cellulite - tutti conoscono la vacuum terapy grazie a lei.

E ora è arrivato anche il frullato magico a "sconfiggere" la menopausa!

