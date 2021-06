Harry e la petizione per togliergli il titolo di duca

G li inglesi stanno aderendo in massa alla petizione lanciata su Change.org da da Lady Colin Campbell per chiedere al principe ribelle la restituzione dei suoi titoli e il suo rango liberandolo così da qualsiasi vincolo

Ha ottenuto l'adesione di 50 mila firme in meno di una settimana la petizione lanciata su Change.org da Georgia Arianna Ziadie, meglio conosciuta come Lady Colin Campbell, autrice di diversi libri sulla famiglia reale britannica, che chiede al principe Harry e alla moglie Meghan Markle di restituire i loro titoli onorifici. «Non c'è ragione per cui un reale che decide di sua spontanea volontà di "liberarsi" dai vincoli diplomatici, politici e costituzionali che sono una parte inevitabile del rango, debba mantenere il titolo», si legge nella richiesta fatta dall'esperta reale. Ecco perché si «invita il Principe a chiedere volontariamente alla Regina di sospendere i suoi titoli».

Per tutti (la petizione in poche ore ha fatto il giro del Web ed è stata ripresa dai principali tabloid britannici) si tratterebbe del modo più decoroso per risolvere una situazione a dir poco spiacevole: «Una soluzione dignitosa per tutti», scrive ancora Lady Colin Campbell che aggiunge «Se lasciasse il titolo, Harry sarebbe libero di fare ciò che vuole senza causare danni all’istituzione della Monarchia, al popolo britannico e a se stesso. Sarebbe una scelta a protezione sua e della Royal Family».

I Duchi del Sussex hanno decisamente subito un netto calo di popolarità dopo le ultime "scelte stilistiche". Tra interviste, dichiarazioni social, foto e messaggi lanciati alla Royal Family neanche troppo velatamente (una su tutti le critiche all'educazione ricevuta da papà Carlo) Harry e Meghan si sono fatti parecchi nemici in Patria. Forse, rinunciando ai titoli che utilizzano spesso impropriamente, darebbero entrambi una dimostrazione di "affetto" e riguardo nei confronti della Nazione che ha cresciuto e amato Harry e accolto la sua sposa. D'altro canto i principi di Montecito, come li definiscono i magazine californiani, sono talmente famosi, ricchi e impegnati che non hanno più l'esigenza di un titolo, non credete?

Intanto, secondo il Daily Mail, il Principe William sarebbe davvero preoccupato da un possibile nuovo sfogo in mondovisione del fratello: «Si spinge sempre troppo oltre», avrebbe detto a un membro del suo staff. Come dargli torto: negli ultimi mesi, appena ne ha avuto la possibilità Harry ha accusato il Palazzo. «Se attaccherà la regina, verrà tagliato fuori», ha fatto sapere l'eterno erede al trono Carlo a un insider in una conversazione riportata poi al Guardian.

Con un rischio del genere l'idea lanciata di Lady Colin Campbell sembrerebbe essere la soluzione migliore.