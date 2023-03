Harry e Meghan come le Kardashian: niente Met Gala?

H arry e Meghan non farebbero parte della lista degli invitati al Met Gala 2023 organizzato da Vogue. Ecco le indiscrezioni del pr dei vip

Meghan Markle e il principe Harry potrebbero essere snobbati al "prestigioso" Met Gala di quest'anno. L'evento, organizzato come di consueto da Anna Wintour, si terrà il 1° maggio a New York, giusto cinque giorni prima dell'incoronazione di re Carlo.

Pare tuttavia che gli inviti ai Sussex, esattamente come quelli indirizzati alle sorelle Kardashian-Jenner, questa volta non arriveranno. E, semmai dovessero arrivare, saranno gentilmente declinati.

Parla il pr dei vip

E' Jordan James, CEO di Unlocked PR, a darne anticipazione a Express.co.uk: "Certamente non sarebbe una grande sorpresa se Herry e Meghan fossero snobbati dal Met Gala, dato il loro attuale status all'interno della famiglia reale".

La celebrazione annuale della moda, organizzata e presieduta da Vogue, attira regolarmente artisti del calibro di Beyoncé, Lady Gaga, Madonna e Rihanna. "Partecipare a questo evento potrebbe decisamente aiutarli a migliorare la loro percezione pubblica in America", osserva James.

Niente passi falsi

L'esperto di pubbliche relazioni prevede tuttavia che la coppia non vorrà attirare l'attenzione dei media quando mancherà davvero poco all'evento clou della Famiglia reale britannica. "Se anche Harry e Meghan ricevessero l'invito al Met Gala, credo non vi prenderebbero parte. Dovrebbero infatti dar conto all'opinione pubblica e fare attenzione a non compiere passi falsi, specialmente a pochi giorni dell'incoronazione reale".

Cambio di strategia

C'è un altro fattore che farebbe propendere per l'assenza dei Sussex all'evento. Le rare comparsate a celebrazioni mondane nell'ultimo periodo rivelerebbero secondo James un "cambio di strategia": "Penso si stia incominciando a vedere un cambiamento nel modo in cui i Sussex vogliono apparire all'opinione pubblica - ha detto il PR -. Ma se questa sia una scelta voluta potremmo non saperlo mai".

"Rischiano" le Kardashian

I duchi di Sussex non sono però gli unici a "rischiare" di non prendere parte al Met Gala 2023. Tra i possibili "non invitati" ci sarebbero anche le sorelle Kardashian-Jenner al gran completo.

Una soffiata di un insider a "Page Six" confermerebbe che Anna Wintour avrebbe tagliato i nomi delle regine dei reality dalla festa annuale della moda.

Una scelta apparentemente insolita, dopo che nel 2022, per la prima volta, tutte e cinque le sorelle insieme alla madre Kris Jenner e ad alcuni dei rispettivi consorti parteciparono all'evento.

Sulla veridicità della soffiata si sprecano i commenti. C'è chi ritiene si tratti solo di una boutade per creare un po' di clamore attorno alla famiglia Kardashian, in leggero calo di popolarità nell'ultimo periodo, e chi invece sostiene siano semplicemente impegnate da non poter presenziare.