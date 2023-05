Sarah Ferguson non sarà all’incoronazione di Carlo

C on i Windors pace fatta: dopo il divorzio dal principe Andrea, con tanto di scandali e dettagli finiti sulle prime pagine dei tabloid, tra Sarah Ferguson e il resto della famiglia reale è tornato il sereno. Tuttavia, non è stata invitata all’incoronazione del nuovo sovrano. Per il 6 maggio, ecco quali sono i piani della duchessa di York

Ha mantenuto rapporti cordiali con l’ex marito e sembra possa dirsi lo stesso con il resto della Royal Family. Eppure Sarah Ferguson, un tempo moglie del principe Andrea, è stata esclusa dall’incoronazione dell’ex cognato, Carlo III. Ma per quale motivo?

Incoronazione Carlo III, assente Sarah Ferguson

Se pensi che Meghan Markle sia la sola grande assente all’incoronazione del nuovo monarca britannico, ti stai sbagliando. Ebbene sì perché tra i grandi assenti compare il nome del presidente americano Joe Biden, sostituito dalla moglie Jill. Tra ospiti che hanno dato forfait e ritardi nei preparativi, Londra è in fermento per la cerimonia solenne con cui si ufficializzerà l’inizio del regno di Carlo III. Saranno molti i volti delle istituzioni e dello spettacolo che non mancheranno all’evento del 6 maggio. Presenti naturalmente anche le altre teste coronate, europee e non solo. A essere escluse dalla cerimonia, invece, sono alcune figure vicine alla corona britannica. Sarah Ferguson ne è la prova.

L’ex moglie del principe Andrea, infatti, non parteciperà all’incoronazione di re Carlo. Vedrà però i membri della famiglia al termine della funzione. La Ferguson ha fatto sapere che si concederà «una piccola sala da tè, un sandwich di pollo per l'incoronazione e la distribuzione di festoni». Ospite a “Loose Women” ha fatto sapere: «Mi piace anche guardarla in televisione, perché in televisione si sentono molte cose. I commentatori sono sempre bravi e poi ricordate che sono divorziata» dal principe Andrea, fratello di Carlo III. Insomma, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata non si aspettava di certo un invito perché «non si può avere entrambe le cose, non si può essere divorziati e poi dire: "Voglio questo…". O sei dentro, o sei fuori».

Non sarà però completamente “bandita” da un evento tanto importante: stando a quanto reso noto dal “Daily Telegraph”, la duchessa vedrà i membri della Royal Family nel corso della giornata, in occasione di un incontro privato. Riportando le parole di un amico di Sarah Ferguson, “Indipendent” fa sapere che la duchessa di York «ha sostenuto enormemente Carlo e Camilla e non vuole che questo si concentri su di lei. L'intera giornata è dedicata al nuovo re e al successo del suo regno, ma lei ha sempre sostenuto la famiglia reale e la regina avrebbe senza dubbio voluto che fosse presente».

I precedenti

Non solo l’assenza all’incoronazione di Carlo III: Sarah Ferguson non ha partecipato a nessuna delle celebrazioni ufficiali organizzate in occasione del Giubileo di Platino della sua ex suocera, la regina Elisabetta. Tuttavia, aveva ricevuto l’invito ai funerali di Stato di Sua Maestà e ha passato le festività natalizie con il resto della Royal Family.

Non poteva di certo passare inosservata la notizia dell’invito a Sandringham dopo trent'anni di assenza, per trascorrere il Natale con i membri della famiglia reale. Lo stesso è successo per Pasqua, trascorsa con il re e gli altri familiari.

Insomma, che la duchessa di York abbia mantenuto un buon rapporto con i reali sembra evidente. Tuttavia, non è più la moglie del principe Andrea - terzo figlio di Elisabetta e Filippo - e quindi non gode degli stessi diritti dei membri della famiglia. Ecco perché a lei non è arrivato l’invito alla cerimonia di incoronazione. Invitato invece il principe Andrea, sebbene sia stato messo ai margini della corona in seguito allo scandalo legato al nome di Epstein. Salvo particolari cambi di programma da parte del nuovo re, il duca di York non sarà però presente sul balcone di Buckingham Palace al fianco del fratello, per salutare la folla subito dopo l’incoronazione.

Non solo: nonostante abbiano divorziato nel 1996, non senza scandali e polemiche, il principe Andrea e Sarah Ferguson continuano a vivere insieme al Royal Lodge, una residenza nella tenuta del Berkshire. A inizio anno però si è diffusa la voce secondo cui il duca di York potrebbe trasferirsi a Frogmore House, la casa in cui hanno vissuto Harry e Meghan. In estate, infatti, dovrebbe essere liberata. Dopodiché il trasferimento potrebbe diventare realtà.

Inoltre, proprio al terzogenito della regina Elisabetta sono stati affidati gli amati Corgi appartenuti alla compianta sovrana. Muick e Sandy hanno conquistato tutti dopo essere stati immortalati in occasione dell'ultimo saluto alla loro padrona. A tal proposito, in una recente intervista, la stessa Ferguson ha raccontato che i cani hanno «smesso di piangere». Finalmente «le loro code si sono alzate, quindi penso che abbiano superato il lutto».